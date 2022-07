Les Terrasses urbaines Cogeco de Rimouski renouent avec une formule sans restrictions

Une quarantaine de restaurants, de bars et de boutiques participent à la neuvième année des Terrasses urbaines Cogeco.

C’est un rendez-vous que les entrepreneurs de la rue Saint-Germain ne souhaitaient pas manquer, tout particulièrement avec le retour à une formule sans restrictions et sans distanciation cette année.

« Tout le monde est fébrile, mais on avait hâte à cette date-là pour exprimer ce qu'on fait de mieux à 100 % sans restrictions. » — Une citation de Tommy Lemieux-Cloutier, président des Terrasses Cogeco

Selon Tommy Lemieux-Cloutier, le rendez-vous des Terrasses urbaines était attendu par les commerçants. Photo : Radio-Canada

On a tous une chose en commun dans [cette] rue : on est tous des passionnés , affirme Tommy Lemieux-Cloutier, président des Terrasses Cogeco et propriétaire du complexe La Vieille Forge. Il faut vraiment être passionné pour être encore là aujourd'hui et pour faire ça après les deux ans qu'on a passés!

Animation musicale et aire de divertissement au programme

Cette année, les commerçants peuvent à nouveau proposer des soirées musicales sur leurs terrasses.

On pense à des cinq à sept de chansonniers, à des DJ le soir , précise M. Lemieux-Cloutier. On ne tombera pas dans le spectacle à grande échelle, mais il va vraiment y avoir de l’animation musicale intéressante. On va se sentir ailleurs pendant 31 jours , assure-t-il.

Les Terrasses urbaines Cogeco s'adressent également aux familles grâce à une aire de divertissement. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour les familles, la halte de divertissement est inaugurée cet été. La zone est gérée par la société Jeux d'évasion. Les thématiques devraient séduire les plus jeunes : mini-golf, crème glacée et plage sont au programme.

La rue est plus meublée que jamais! C’est beau à voir , se réjouit Tommy Lemieux-Cloutier, qui est conscient que les entreprises participantes ont dû faire face à des problèmes de main-d'œuvre cette année.

Toutefois, la popularité de cette activité estivale a permis d'attirer du personnel. C'est moins pire que les années passées : on a plus de demande, les gens viennent nous voir pour venir travailler , confie-t-il.

M. Lemieux-Cloutier s'attend à un bon achalandage au terme du mois de festivités. Ça va être très bienvenu parce qu’on a deux ans derrière nous qui ont été extrêmement difficiles et extrêmement stressants , précise-t-il.

Les visiteurs peuvent profiter des Terrasses jusqu'à 23 h du lundi au mercredi et jusqu'à minuit du jeudi au samedi.

Quant aux automobilistes, la rue Saint-Germain restera fermée jusqu'au 15 août entre l'avenue de la Cathédrale et l'avenue Belzile.