T.N.-O.: Wrigley, peu satisfaite de la gestion gouvernementale d’un feu de forêt

Des leaders autochtones de la communauté de Wrigley affirment être frustrés par un manque de communication de la part du gouvernement territorial à propos d’un feu qui a déjà brûlé près de 22 000 hectares de forêt et qui n’est pas encore éteint.

Selon le service de lutte contre les incendies, le feu FS-008 est contenu et la communauté du Dehcho, qui compte environ 150 personnes, n’a pas de raison de s’alarmer .

Pourtant, la Première Nation Pedzéh Kı̨ (PNPK), affirme être en désaccord avec le gouvernement territorial sur le moment où un ordre d’évacuation doit être donné, à quel point la communauté se trouve en danger et la suite des choses si les efforts de suppression du feu échouent.

Les deux derniers jours, il y a une déconnexion énorme et totale , note Alex Gresl, le directeur général de la Première Nation. Selon sa perception, le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (ERN) ne souhaite pas répondre aux questions des membres de la communauté et se voit gêné par les efforts entrepris par la PNPK pour obtenir des informations.

« Si on vous pose 60 questions, c’est parce qu’on a 150 personnes qui sont terrifiées à l’idée de perdre leur maison et leurs moyens de subsistance. Nous attendons de vous que vous soyez patients et compréhensifs. » — Une citation de Alex Gresl, directeur général de la Première Nation Pedzéh Kı̨

Alex Gresl, le directeur de la Première Nation Pedzéh Kı̨, parle d'une « déconnexion absolue » avec le territoire sur la façon dont un feu de forêt au sud de Wrigley est combattu. Photo : Liny Lamberink/ CBC

Jules Fournel, commandant des interventions pour ERN affecté au feu FS-008, atteste qu'un poste de commandement des incidents a été mis en place à Wrigley le 29 juin et qu'à partir de ce moment, des mises à jour presque quotidiennes, voire plus, ont été fournies aux dirigeants de la communauté.

J’ai le sentiment qu’on a fait un très bon travail de façon continue. Des textos, des appels téléphoniques, des visites au poste de commandement, que j’ai laissé ouvert , dénombre-t-il avant d’ajouter que son objectif est de s’assurer que la communauté avait autant d’informations sur l’incendie que les personnes qui le combattent, mais il admet que cela a été difficile .

Incompréhensions sur les ordres d’évacuation

Selon une mise à jour, mercredi, le brasier se trouvait à environ 35 kilomètres de Wrigley.

Frank McKay, un agent de communication pour N.W.T Fire affirme que l'objectif est de protéger les vies humaines et les infrastructures critiques , comme la station de pompage Enbridge, en dehors de Wrigley. Au plus près, le feu FS-008 s’est rapproché à environ cinq kilomètres de cette station, selon Jules Fournel.

L’incendie s’est déclenché il y a près de 20 jours à cause de la foudre, et la météo a par la suite favorisé son expansion, ajoute M. Fournel.

Heureusement, les brûlages contrôlés se sont révélés efficaces, selon N.W.T. Fire. Ils ont dirigé l’incendie vers une zone de la forêt qui a déjà brûlé.

Jules Fournel, le commandant des interventions, précise que les conditions météorologiques ont posé un défi à la gestion du feu FS-008, mais qu'il a été contenu par des brûlages contrôlés. Photo : Liny Lamberink / CBC

À Wrigley, la confiance dans les tâches effectuées est moins prégnante et M. Gresl affirme être toujours en attente d’un plan d’évacuation stricte.

Il explique que la communauté souhaite commencer à évacuer les aînés et les jeunes si le feu s’approche à 15 kilomètres, mais les standards mis en place par le gouvernement réclament qu’une évacuation soit préparée à partir de huit kilomètres et qu’elle se fasse si la limite de cinq kilomètres est atteinte.

Si le feu vient si proche, les leaders de la communauté craignent de ne pas avoir le temps d’évacuer tout le monde. Alex Gresl affirme que la route sera probablement fermée et que l’aéroport sera inaccessible à cause de la fumée.

Nous ne pouvons pas prendre l’avion, donc il ne nous reste que le bateau, cela nous met dans une situation incroyablement difficile et cela pourrait mettre des vies en jeu. C’est inacceptable.

C’est le ministère des Affaires municipales et communautaires qui décide quand mettre en place les ordres d’évacuation. Celui-ci n’a pas répondu aux questions de CBC/Radio-Canada.

Prier pour la pluie

M. Gresl ajoute que bien que la communauté apprécie les efforts des équipes de lutte contre les incendies, les réponses obtenues de la part du gouvernement, jusqu’à présent, n’aident pas.

Nous avons demandé ce qu’il se passerait si les brûlages contrôlés échouaient et un représentant d’ ERN nous a dit de prier pour qu’il pleuve.

Un bâtiment de Wrigley a été transformé en poste de commandement improvisé pour les équipes qui combattent et gèrent un incendie de forêt qui fait rage au sud de la communauté. Photo : Liny Lamberink / CBC

Selon lui la communauté a donc pris les choses en mains et mis en place un camp en aval de la rivière s’ils doivent évacuer par bateau. Elle a également débroussaillé une ligne de feu, censée arrêter le feu de forêt s'il se rapproche à environ 12 kilomètres de Wrigley, au cas où la ligne de feu contrôlée du territoire échoue.

Le chef de la PNPK , Lloyd Moses précise qu’ils ont aidé quelques aînés à partir vers Yellowknife, Fort Simpson et Hay River, mais que certains ont attrapé la COVID-19.

Il ajoute que des membres de la Première Nation ont signalé le feu FS-008 aux autorités alors qu’il était encore de petite taille, mais qu’elles ont réagit seulement lorsqu'il avait pris de l'ampleur. Lloyd Moses estime que le territoire aurait dû prendre le brasier plus au sérieux dès le départ.

Il aurait pu être un peu mieux géré. Quand il y a un feu à proximité, c’est effrayant, car nous sommes entourés d’arbres. Quand vous regardez autour, c’est comme si on vivait en pleine forêt.

Avec des informations de Liny Lamberink