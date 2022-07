Bros, première comédie romantique gaie d’Universal, sera présenté en primeur au TIFF

Notons toutefois que le long métrage de Searchlight Pictures, Fire Island, qui est inspiré d’Orgueil et préjugés et qui met en vedette des protagonistes gais, a débuté sur les plateformes de diffusion en continu le mois dernier.

Bros raconte l'histoire de deux hommes, un intellectuel et un sportif, qui, malgré le fait qu'ils semblent évoluer dans deux univers complètement différents, tombent amoureux l'un de l'autre.

La distribution principale du film est composée à 100 % d’acteurs et d'actrices s'identifiant comme appartenant à la communauté LGBTQ+, selon Universal Pictures. On y retrouve notamment le canado-américain Luke Macfarlane et Guy Branum.

Billy Eichner, qui signe les textes du long métrage, fait aussi partie des protagonistes du film.

Bros est produit par Judd Apatow et réalisé par Nicholas Stoller, connu pour les films Forgetting Sarah Marshall (Oublie Sarah Marshall) et Neighbours (Les voisins).

Le TIFF a annoncé ses films un par un au cours des dernières semaines, plutôt que de publier une liste comme les années précédentes. Le festival se déroule du 8 au 18 septembre dans la métropole canadienne.

Bros fera son entrée dans les salles de cinéma le 30 septembre.