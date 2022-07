Des pertes importantes pour les producteurs de pommes de terre

Il n’y a pas que les producteurs de céréales et de plantes maraîchères qui s’attendent à des récoltes difficiles en raison du printemps pluvieux dans la région. Les temps sont durs également pour les producteurs de pommes de terre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui constatent l'ampleur des pertes dans leurs champs.

Selon le regroupement Québec Parmentier, il s'agit de pertes de 10 à 30 % des superficies en raison des champs inondés ou de la pourriture des germes. La Financière agricole, qui offre une assurance aux producteurs, constate aussi des dégâts chez un grand nombre d'entre eux dans son bilan de mi-saison.

Les levées sont déficientes et inégales. On observe aussi de la pourriture de planton. Puis, c'est très variable d'un client à l'autre selon les topographies puis les types de sol , explique le directeur régional pour la Financière agricole, Yves Lefebvre.

À la ferme La Clef des sols de Saint-Honoré, où on produit principalement la variété goldrush, le propriétaire William Verreault doit se résigner à absorber des pertes. La pomme de terre qu’il cultive n’a pas apprécié les intempéries du printemps.

Dans les champs, on a des terres qui sont assez lourdes. Des terres qui ont une grosse rétention d'eau. L'eau va rester dedans puis va vraiment rester en surface très longtemps , dit-il.

Le quart de la superficie touché

Les activités dans ses champs ont été retardées de deux semaines. En plus d'avoir déjà perdu 25 % de la superficie de production, les tubercules sont plus petits que la normale et les pertes pourraient s'accentuer au moment de la récolte.

Quand il mouille plus tard vers le mois de septembre, mes patates vont commencer à sortir du sol. Puis, comme j'ai une terre qui a tendance à être très lourde, bien là, elle va avoir encore tendance à se noyer , croit le producteur.

Comme pour la pomme de terre, la Financière agricole évaluera lors de la récolte l'ampleur des pertes en ce qui a trait aux céréales et aux autres cultures. Le gouvernement évaluera à ce moment la pertinence d'offrir des compensations monétaires supplémentaires.

Par ailleurs, les producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont au moins de quoi se réjouir, puisque le fourrage a été particulièrement abondant et de bonne qualité lors de la première récolte.

D’après un reportage de Gilles Munger