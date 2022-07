Les Manitobains devront se préparer à trois jours de forte température

Le bulletin météorologique précise qu’un indice humidex de 35 est prévu pour cette période. Cependant, dans l’est de la Saskatchewan et dans le sud du Manitoba, l'indice humidex frôlera .

Le mercure pourrait descendre jusqu’à 16 degrés la nuit.

Les alertes de chaleur s’étendent de Snow Lake jusqu’à la frontière avec les États-Unis. Seuls le nord de la province et les régions à l’est du lac Winnipeg ne sont pas concernés par cette alerte.

Environnement Canada rappelle que les personnes les plus vulnérables, telles que les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur, sont à risque.

Il conseille donc à la population de boire beaucoup d’eau même avant de ressentir la soif et de rester au frais.

Surveillez les symptômes des maladies causées par la chaleur : étourdissements et évanouissements, nausées et vomissements, respiration et pouls rapides, soif extrême, diminution de la miction et urine anormalement foncée , déclare Environnement Canada.

Un avertissement de chaleur est publié lorsque des conditions très chaudes ou humides devraient présenter un risque élevé de malaises liés à la chaleur, comme les coups de chaleur et l'épuisement dû à la chaleur.

Pour réduire les effets de la chaleur sur la santé, il est notamment recommandé de reporter les activités extérieures à une période plus fraîche de la journée, de prendre un bain frais ou une douche fraîche, ou de prendre une pause dans un endroit frais, comme les endroits climatisés ou à l'ombre des arbres.

Ne demeurez pas sous le soleil, choisissez des vêtements amples de couleur pâle et portez un chapeau à large rebord ou abritez-vous sous une ombrelle, précise l’alerte.

Pour obtenir plus de renseignements sur les effets de la chaleur sur votre santé, visitez le site de Santé Manitoba  (Nouvelle fenêtre) .