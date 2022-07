Une patiente déplore le délai d’attente du Guichet d’accès à la première ligne

Anne-Marie Aduriz fait partie des 83 000 patients orphelins que compte l'Estrie. Elle tente d'obtenir un rendez-vous avec un professionnel de la santé via le GAP depuis le 2 juillet pour une toux persistante qui l'inquiète.

La téléphoniste a pris ma demande en considération et m'a dit que dans les prochains jours, une infirmière me rappellerait. [...] J’ai attendu, et le 7 juillet, j'ai rappelé. Et là, on m'a dit que ma demande était toujours en traitement, qu'il y avait beaucoup beaucoup de demandes, plus que ce qu'on pouvait traiter, donc d'être patiente , relate-t-elle.

Anne-Marie Aduriz tente d'obtenir un rendez-vous avec un professionnel de la santé via le nouveau Guichet d'accès à la première ligne depuis le 2 juillet pour une toux persistante qui l'inquiète. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

Près de deux semaines après son appel initial, elle patiente toujours. Lorsqu'elle a voulu effectuer un suivi, il a été impossible de parler à qui que ce soit. J'ai été mise en attente pour l'obtention de la ligne, j'ai attendu une heure, et là, j'ai raccroché , soupire-t-elle.

« Je trouve ça épouvantable, je ne me l’explique vraiment pas. Je trouve que c'est inacceptable que dans une société aussi riche, aussi développée que la nôtre, on ne puisse pas avoir accès à des soins de première ligne, puis que ce soit si difficile. » — Une citation de Anne-Marie Aduriz

La centrale du CIUSSS de l'Estrie - CHUS traite environ 500 appels par jour. Un système de triage permet de référer en priorité les cas les plus urgents, et les délais d’attente varient donc entre chaque patient. L'établissement reconnaît cependant que la période estivale amène son lot de défis, notamment en raison d’un manque de personnel.

On gère environ deux fois plus que la capacité qu'on est capable d'assumer à l'heure actuelle. On savait qu'il allait y avoir des délais augmentés en lançant le projet en juin. On avait quant même à cœur de répondre rapidement aux besoins de la population, donc pour les gens qui ont de réels besoins rapides, d'avoir accès à un professionnel de la santé dans des délais raisonnables , souligne le coordonnateur de la Centrale d'accès à la clientèle orpheline du CIUSSS de l'Estrie - CHUS Pascal Shannon.

Un déploiement progressif, selon le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé explique que les GAP sont en déploiement progressif et que leur fonctionnement à plein régime est prévu pour septembre.

« En cette période estivale, le réseau est hautement sollicité. À [ça] s’ajoutent les problèmes [de] pénurie de personnel, aggravée par les vacances des travailleurs et par la 7e vague de COVID en cours. » — Une citation de Le ministère de la Santé et des Services sociaux, dans un courriel à Radio-Canada

Le réseau travaille pour répondre le plus rapidement possible à toutes les demandes de consultation médicale. Nous rappelons que les gens qui n’ont pas de médecin de famille peuvent consulter un médecin dans une clinique sans rendez-vous, s’informer auprès de leur pharmacien, ou encore communiquer avec Info Santé au 811 , ajoute le ministère.

Pour sa part, Anne-Marie Aduriz envisage sérieusement de consulter au privé. À l'urgence, j'apporterais mon matériel de camping, parce que je suis persuadée que dans le triage, je vais être dans le bas de la liste parce que je ne suis pas un cas urgent. Et on a dit précisément que c'était pour les cas non urgents, ce guichet-là d'accès à la première ligne , déplore-t-elle.

Les autorités de santé ont bon espoir qu'une fois la période de démarrage terminée, les GAP parviendront à répondre aux besoins des patients qui n'ont pas de médecin de famille.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau