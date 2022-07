Une intervention policière de routine dégénère à Gatineau

En effet, on y voit des policiers qui tentent de maîtriser un jeune homme étendu au sol et une jeune femme qui se fait passer les menottes. En toile de fond, plusieurs vélos sont étalés par terre.

Selon la porte-parole du SPVG , des policiers qui faisaient une patrouille habituelle sur le boulevard Gréber ont aperçu quatre cyclistes en fin d’après-midi jeudi qui contrevenaient au Code de la sécurité routière.

Les policiers ont fait une intervention de routine et ont demandé aux gens de se nommer , a expliqué Andrée East. Les policiers en avaient l’obligation en fonction du Code de procédure pénale.

Andrée East, porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau Photo : Radio-Canada

« Les gens se sont mis à invectiver les policiers. » — Une citation de Andrée East, porte-parole du SPVG

C’est à ce moment que les choses se sont mises à dégénérer. Il y a eu des signes d’agressivité et des signes de fuite , a ajouté Mme East en indiquant qu’un des contrevenants aurait poussé un des policiers. Du renfort a été appelé sur place, mais la porte-parole n’a pas été en mesure de confirmer combien de policiers en tout ont pris part à l’intervention.

Finalement, trois personnes ont été arrêtées, mais elles ont toutes été relâchées avec promesse de comparaître. Les quatre cyclistes ont toutefois reçu des contraventions.

Ça aurait pu bien se passer si on avait eu la collaboration des individus , a souligné Andrée East.

Ils ont frappé mon frère partout , dit un des cyclistes

Aroly Reyes, 21 ans, et son frère José Luis font partie des quatre cyclistes qui se sont fait interpeler par la police.

Ces deux hommes d’origine latino-américaine qui demeurent à Gatineau depuis deux ans estiment avoir été victimes de racisme de la part des agents de police, ce que le SPVG réfute.

Aroly Reyes, 21 ans (à gauche), et son frère José Luis (à droite) se sont fait arrêter jeudi par le SPVG alors qu'ils se déplaçaient à vélo. Photo : Radio-Canada

On était simplement sur nos vélos pour avoir du plaisir. On était en train de revenir à la maison quand tout ça est arrivé , a dit Aroly. Selon lui, les policiers n’avaient pas le droit de leur demander de décliner leur identité.

On leur a donné nos noms et puis ensuite ils nous ont demandé une pièce d’identité, mais on n'en avait pas, on était à vélo! , a expliqué Aroly, ajoutant que de 8 à 10 policiers sont arrivés par la suite et les ont couchés sur le sol pour les menotter.

Ils ont frappé mon frère partout , a-t-il dit en montrant les ecchymoses sur son visage.

Les deux hommes pourraient faire face à des accusations de voies de fait sur un agent de la paix et d'entrave au travail des policiers.

À cela s'ajoutent aussi les contraventions qu’ils ont reçues et sur lesquelles il est inscrit que les cyclistes circulaient dans le sens contraire de la circulxation.

Ils auraient juste dû nous dire d’aller de l’autre côté de la rue , s’est exprimé Aroly, qui songe déjà à formuler une plainte envers le SPVG .

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet