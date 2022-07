À Lethbridge, une femme est accusée après une attaque dans un organisme d’aide juridique

Arrêtée jeudi et mise en détention par la police de Lethbridge, une femme de 40 ans est sous le coup de plusieurs chefs d’accusation, dont celui de tentative de meurtre en lien avec un incident survenu dans les locaux d'un organisme à but non lucratif, au cours duquel une employée de 54 ans a été poignardée et admise à l’hôpital.