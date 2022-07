Le refuge de débordement pour itinérants de Val-d’Or quitte le centre-ville

Le Comité stratégique en itinérance de Val-d’Or en a fait l’annonce jeudi lors d’un déjeuner-causerie.

La Sûreté du Québec confirme que des commerçants de la 3e Avenue ont été témoins de délits de la part de certains sans-abri.

« Les gens ne se sentaient pas à l’aise de côtoyer les itinérants, soit tôt le matin, soit dans la journée, là où ils s’arrêtaient en chemin. Il y a eu certains méfaits au chapitre de la propreté au centre-ville. » — Une citation de Céline Brindamour, mairesse de Val-d’Or

À l'église Saint-Sauveur II y a un an, en pleine vague de COVID-19, La Piaule n’avait eu d’autre choix que de faire appel au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) afin qu’un centre de débordement soit aménagé. Le CISSS-AT avait alors sélectionné le sous-sol de l’église Saint-Sauveur afin d’héberger une quinzaine de personnes en situation d’itinérance qui ne pouvaient pas être accueillies à La Piaule.

Jointe par téléphone, la directrice de La Piaule, Isabelle Boucher, admet qu’il y a une concentration trop élevée de personnes en situation d’itinérance au centre-ville.

Mme Boucher spécifie que l’ancien SuperClub Vidéotron a été choisi comme nouvel emplacement du centre de débordement parce qu'il évite aux personnes hébergées de traverser le centre-ville pour se rendre au bâtiment principal de La Piaule.

Le refuge de débordement pour les personnes en situation d'itinérance de Val-d'Or sera relocalisé dans les anciens locaux du SuperClub Vidéotron. Photo : Gracieuseté / Alex Beauregard

C'est sécuritaire

Céline Brindamour tient à rassurer les citoyens qui ne sont pas tentés de fréquenter le centre-ville en raison du problème d’itinérance.

Tout ne se passe pas bien, mais c’est sécuritaire, le centre-ville de Val-d’Or. On a plein d’activités et des spectacles, alors on espère que les gens reprennent leur centre-ville et en profitent pleinement , lance la mairesse.

Le Comité stratégique en itinérance estime d’ailleurs qu’il y aurait une quinzaine d'individus aux comportements problématiques parmi les 150 à 200 personnes en situation d’itinérance à Val-d’Or.

Mme Brindamour assure que les employés municipaux nettoient les déchets et les traces de méfaits qui auraient pu être laissées au centre-ville par des personnes en situation d’itinérance hébergées à l’église Saint-Sauveur.