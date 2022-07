Le centre-ville de Timmins plus animé que jamais

La COVID-19 a donné un coup dur à de nombreuses personnes, sur leur santé mentale et physique. On a décidé de faire un événement de trois jours qui ferait sortir le monde à l'air frais , lance Cindy Campbell, directrice générale du BIA .

Parmi les bons coups, on peut noter l'Halloween en juillet de mercredi. Les jeunes s’étaient déguisés et, à tous les kiosques, des bonbons leur étaient offerts. Un incitatif à découvrir d’une tout autre façon les marchands locaux.

Parmi les vendeurs, les traditionnelles queues de castor côtoyaient des mets de culture cubaine. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

C’est toujours notre but d’amener plus de personnes au centre-ville […] Plus de monde veut dire aussi plus de monde qui magasine, plus de personnes qui mangent et plus de personnes qui achètent.

Parmi eux se trouvait la bibliothèque de Timmins et son nouveau vélo-bicyclette. Des livres étaient offerts gratuitement aux amoureux de littérature et ils étaient invités à colorier un masque ou encore à faire une musique à boucher avec l’aide de bâtons de popsicle, de pailles et d’élastiques.

Mélissa Vieno, responsable de la bibliothèque, était estomaquée de l'achalandage de la première journée : 300 enfants et 200 adultes .

Brady Lance Côté a renoué avec son public à l'occasion du Street Fest. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Les concerts pendant la soirée ont été certainement un bon coup. On a eu des centaines de personnes et plusieurs d’entre eux ont été deux ans sans performer devant public. Ils ont souffert monétairement, alors être capable de les payer pour nous divertir, c’est un win-win.

Les organisateurs ne s’en cachent pas, le but premier de cette activité était de regarnir les coffres de ceux et celles touchés par la pandémie; musiciens, amuseurs publics et propriétaires de boutiques du centre-ville.

Le festival se termine en soirée vendredi par un spectacle de musique et d'acrobatie.