L’auteur de l’attaque au camion-bélier de Toronto interjette appel de sa condamnation

À Toronto, la défense d'Alek Minassian a déposé cette semaine une demande d'appel devant le plus haut tribunal de l'Ontario pour contester le verdict de culpabilité et la condamnation de son client. L'individu a été condamné à perpétuité en juin dernier sans droit de libération conditionnelle avant 25 ans.

Dans un courriel, l'avocat d'Alek Minassian, Boris Bytensky, s'est refusé à tout commentaire, mais un avis d'appel dont Radio-Canada a obtenu copie confirme son intention d'interjeter appel.

À en croire le document, Me Bytensky explique que la juge de première instance a commis une erreur de droit – ou de fait et de droit – au sujet des entretiens entre les experts cliniciens et son client, lesquels avaient été réalisés en détention.

La défense y souligne que les entretiens enregistrés n'ont pas été réexaminés par les experts de la défense en vue du procès et que la juge aurait dû ordonner que les enregistrements soient divulgués à l'intimé avant le début des audiences.

L'avocat d'Alek Minassian, Boris Bytensky Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Selon Me Bytensky, la juge de première instance a [par ailleurs] mal interprété le témoignage d'un expert de la défense qui était à sa disposition et a tiré des conclusions déraisonnables en acceptant ledit témoignage avant de refuser de déclarer l'intimé non criminellement responsable de ses actes .

Il demande ainsi à la Cour d'appel d'interjeter appel et de casser le verdict de culpabilité pour le remplacer par un verdict de non-responsabilité criminelle. En cas de refus, il lui enjoint d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Responsabilité criminelle

La santé mentale du prévenu a été au centre du procès qui s'est tenu en ligne durant l'hiver 2020-2021 à Toronto.

Dans son verdict rendu le 3 mars 2021, la juge Anne Molloy, de la Cour supérieure de l'Ontario, avait statué qu'Alek Minassian était bel et bien sain d'esprit au moment de l'attentat, comme l'avançait la Couronne.

Toutefois, la magistrate n'avait pas cru que le meurtrier appartenait au groupe des Incels, ces hommes misogynes et sexuellement frustrés qui s'en prennent aux femmes à cause de leur condition.

La juge Anne Molloy avait lu son jugement en direct sur YouTube durant la pandémie. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

À l'époque, Me Bytensky avait affirmé que son client ne devait pas être tenu criminellement responsable de son acte parce qu'il est atteint d'autisme depuis l'âge de cinq ans.

L'expert qu'il avait appelé à la barre avait dit qu'il existe dans la jurisprudence à l'étranger des cas d'autisme liés à l'aliénation mentale.

Cette position avait suscité la controverse parmi des groupes de parents d'enfants autistes et des organisations qui leur viennent en aide.

Le procureur de la Couronne John Rinaldi lors du procès d'Alek Minassian Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La Couronne avait au contraire soutenu qu'Alek Minassian avait failli au test de non-responsabilité criminelle et qu'il n'en remplissait pas les critères au sens du Code criminel canadien.

La juge lui avait donné raison en balayant du revers de la main la thèse de la non-responsabilité criminelle de la défense.

Peines consécutives

Rendu au printemps, le jugement récent de la Cour suprême du Canada sur la constitutionnalité des peines consécutives n'avait par ailleurs pas permis à la Couronne de réclamer un châtiment plus sévère qu'une peine de 25 ans ferme.

L'audience sur la détermination de la peine d'Alek Minassian avait été retardée en raison de l'audition de la cause d'Alexandre Bissonnette, le tueur de la mosquée de Québec, devant le plus haut tribunal du pays.

En novembre 2020, Alek Minassian avait assisté à son procès à partir du Centre de détention du Sud de Toronto, pandémie oblige. Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC News

Dans sa sentence, la juge Molloy avait dit qu'elle avait les mains liées par l'arrêt Bissonnette. Elle avait aussi affirmé comprendre ceux qui réclamaient justice en exigeant une peine plus sévère contre Alek Minassian.

Elle avait toutefois martelé qu'une peine de 25 ans ferme signifiait non pas qu'Alek Minassian sortirait de prison dans 25 ans mais qu'il était seulement autorisé à faire une demande de libération conditionnelle dans 24 ans (il faut retirer l'année qui s'est écoulée depuis le verdict de culpabilité, NDLR).

Elle avait expliqué qu'il reviendra à la Commission des libérations conditionnelles du Canada de décider de le libérer ou non.

Alek Minassian a entamé sa peine au pénitencier de Millhaven, près de Kingston.