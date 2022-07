Le Toronto FC annonce l’arrivée d’une autre grosse pointure italienne

Le Toronto FC a poursuivi son intense transformation, vendredi, par le biais du marché des transferts. Après Lorenzo Insigne et Domenico Criscito, l'équipe de soccer de la Ville Reine a annoncé l'arrivée d'un troisième joueur italien : Federico Bernardeschi.

L'ailier de 28 ans jouait jusqu'à tout récemment pour la Juventus de Turin dans la Serie A, le meilleur championnat d'Italie. Il s'est entendu sur les termes d'un contrat qui s'étendra jusqu'en 2026.

Bernardeschi occupera une place de joueur désigné à Toronto et fera la paire avec Insigne, avec lequel il a joué au sein de l'équipe nationale italienne. Ces derniers ont d'ailleurs été couronnés champions d'Europe à l'été 2021.

Nous sommes ravis d'ajouter Federico à notre équipe , a déclaré le président du Toronto FC, Bill Manning, dans un communiqué.

En tant que joueur et en tant que personne, nous pensons qu'il correspond exactement à ce dont nous avons besoin, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Federico a prouvé qu'il est un grand champion et un leader à la Juventus et avec l'équipe nationale italienne. Son expérience sera inégalée à Toronto , a-t-il ajouté.

En Italie, l'attaquant s'est démarqué par sa créativité sur le terrain. Il a disputé 183 matchs avec la Juventus, l'un des plus grands clubs d'Europe, inscrivant 12 buts et 24 mentions d'aide toutes compétitions confondues. Il a aidé les Bianconeri à gagner sept titres dont trois championnats de la Serie A.

Bernardeschi a aussi disputé 38 matchs avec l'équipe nationale sénior de l'Italie. C'est lui qui a inscrit le but victorieux en tirs de barrage contre l'Angleterre en finale de l'Euro.

Le grand attaquant italien s'ajoute à Insigne, Criscito et aussi Mark-Anthony Kaye parmi les grands noms dont le Toronto FC a récemment fait l'acquisition alors qu'il tente de redorer son blason.