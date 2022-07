Rimouski clarifiera sa réglementation sur les camions-restaurants avant l’été prochain

Le maire de Rimouski, Guy Caron, indique que l'exploitation d'un restaurant dans un conteneur ou dans un camion pourrait être permise l'été prochain, lorsque le règlement de zonage aura été mis à jour.

De son côté, Colombe St-Pierre a confié à Radio-Canada que son kiosque lui coûte cher et que les deux dernières années ont été difficiles. Elle souhaite donc conserver cet emplacement stratégique.

Le maire Guy Caron indique que les camions-restos et les conteneurs-restaurants pourraient être permis l'an prochain, lorsque le règlement de zonage aura été mis à jour (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

La Ville rappelle qu'elle a accordé une exemption à la cantine de Colombe St-Pierre au cours des étés 2020, 2021 et 2022 pour aider l'entreprise à se relever des contrecoups de la pandémie.

Le zonage du terrain public où les conteneurs sont installés ne permet pas d'exploiter un restaurant et une telle exemption était donc nécessaire. De plus, l'article 341 du règlement de zonage interdit d'utiliser des conteneurs, des camions ou des roulottes comme bâtiments.

« Pour l'instant, ce qui arrive, c'est que la Ville est en train de revoir son règlement. Évidemment, c'est une révision qui ne sera pas effective pour l'été mais à partir de l'an prochain. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

Le maire indique aussi que les conteneurs de la Cantine côtière sont installés sur un terrain public.

Selon lui, la mise à jour du règlement doit avant tout permettre de préserver l'équité entre les entrepreneurs qui souhaitent utiliser de telles installations pour leur commerce.

C'est un terrain public, et là, on tombe dans les questions d'équité. Évidemment, le règlement doit s'appliquer à tout le monde. Il faut penser à l'ensemble des restaurateurs , poursuit-il.

Colombe St-Pierre aimerait conserver l'emplacement stratégique de ses conteneurs-cantines installés juste devant son restaurant, au Bic (archives). Photo : Radio-Canada

Guy Caron estime que les conteneurs et les camions-restaurants représentent un modèle d'affaires intéressant et attractif mais que des questions juridiques et d'équité doivent trouver des réponses avant que ces équipements ne soient permis à Rimouski.

La question n'est pas juste sur ce cas isolé, c'est aussi les conséquences que ça peut avoir sur des demandes futures. […] La Ville a donc décidé de permettre à la cantine de fonctionner cet été pendant que la révision [du règlement] va se faire , ajoute le maire.

Des conteneurs-restaurants à la Distillerie du St. Laurent

De son côté, le copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent, Joël Pelletier, affirme que l'entreprise offrira dès samedi des services alimentaires en saison estivale dans des conteneurs-restaurants installés sur son terrain.

Il indique que la Ville a aidé la distillerie à trouver un moyen d'offrir ce service tout en respectant la réglementation.

La cour intérieure de type « biergarten » des nouveaux locaux de la Distillerie du St. Laurent, à Pointe-au-Père, accueillera dès samedi le chef Tommy Roy dans des conteneurs-restaurants (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Joël Pelletier soutient toutefois qu'il a fallu plusieurs années de pourparlers avec la Ville pour en venir à un accord puisque le projet se situe en dehors du cadre réglementaire.

L'utilisation du conteneur, c'est là où ça a été compliqué. Ce n'était pas de pouvoir avoir une offre alimentaire mais c'est de l'avoir dans un conteneur, qui n'est pas un bâtiment permanent. C'est là, le flou réglementaire , explique-t-il.

« On le voit ailleurs au Québec : les gens apprécient ce genre de conteneurs-restaurants. Il y a un côté festif, temporaire. C'est bon pour les entreprises parce que ça permet de réduire les coûts d'exploitation. » — Une citation de Joël Pelletier, copropriétaire de la Distillerie du St. Laurent

L'entreprise souhaitait offrir des produits de restauration à ses clients, mais seulement pendant le plus fort de la saison touristique estivale. Elle ne souhaitait donc pas faire l'installation d'une cuisine permanente à même les murs de l'établissement.

L'idée de proposer des plats dans des conteneurs-restaurants a donc germé dans l'esprit des entrepreneurs, qui ont conclu une entente avec le chef Tommy Roy du restaurant Arlequin, situé à Rimouski.

Comme pour celui où les conteneurs de Colombe St-Pierre sont installés, le zonage du terrain de la distillerie ne permet pas d'offrir des services de restauration. Par contre, la Distillerie du St. Laurent fait l'objet d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) qui lui permet de déroger à la réglementation d'urbanisme, avec l'accord de la Ville.

Dans notre cas, la Ville a eu une souplesse et on l'apprécie , souligne Joël Pelletier.

Les cofondateurs de la Distillerie du St. Laurent, Joël Pelletier et Jean-François Cloutier Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Cependant, les conteneurs-restaurants de la distillerie se situent sur son propre terrain et non sur un terrain public.

Je pense que c'est une question de gros bon sens. Si la Ville veut se dynamiser, être attractive pour le tourisme, il faut qu'elle laisse les entrepreneurs offrir quelque chose d'innovant. Et l'innovation passe souvent par des choses qui sont en dehors du cadre réglementaire , estime toutefois le copropriétaire.

Le maire de Rimouski affirme qu'une décision sur la révision du règlement sera prise à l'automne ou au début de l'hiver. D'ici là, l'avenir de la Cantine côtière de la cheffe St-Pierre demeure incertain.

Avec les informations de Gabriel Paré-Asatoory