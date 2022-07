Redevance à Percé : les commerçants s’opposent malgré des amendes potentielles

Jean-Claude Méthot, propriétaire de la boutique La Marée basse, n’applique toujours pas la nouvelle redevance touristique.

En vigueur depuis le 1er mai, elle demande aux commerçants de dégager une redevance d’un dollar sur toute transaction de 20 $ ou plus effectuée par des visiteurs.

Bientôt, une firme comptable procédera à des vérifications auprès des entreprises, a annoncé la Ville lors de la séance extraordinaire du conseil municipal mardi.

Les entreprises recevront un avis pour fournir les documents réclamés par la firme comptable dans un délai de 10 jours. Celles qui n’appliqueront pas le règlement s'exposent à des amendes pouvant aller de 2000 à 4000 $.

Jean-Claude Méthot n’entend pas se laisser intimider par cette procédure.

« [Si les comptables passent et demandent des papiers], je vais tout simplement les mettre à la porte! » — Une citation de Jean-Claude Méthot, propriétaire de la boutique La Marée basse à Percé

Le Comité de citoyens-commerçants de Percé s'oppose lui aussi à cette redevance. Sa co-porte-parole, Véronique Lambert, mentionne que les amendes auxquelles s'exposent les commerces récalcitrants seront toutes contestées en cour.

En effet, le Comité a déposé le dossier devant la Cour supérieure du Québec. Le procès devrait débuter en novembre.

La mairesse Cathy Poirier n'avait pas l'intention de vérifier les livres de comptes des entreprises. C'est quelque chose qu'on ne souhaitait pas faire. Mais puisqu’on sait qu'il y a des entreprises qui ne respectent pas le règlement présentement, on va probablement devoir le faire , justifie l'élue.

La mairesse de Percé, Cathy Poirier, précise que les entreprises non conformes recevront un avis pour fournir les documents demandés dans un délai de 10 jours. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Mauvaise façon de faire, estiment les commerçants

Véronique Lambert soutient que depuis la présentation de cette mesure, les commerçants ont proposé maintes fois de s’asseoir avec les élus pour discuter. L'idée n’a jamais abouti, d’après la représentante du Comité de citoyens-commerçants.

Là, on est obligés d'engager justement une firme [d'avocats] à nos propres frais qui se spécialise dans le domaine municipal […] pour essayer de se faire entendre et pour faire une demande en nullité de ce règlement-là , précise-t-elle.

Le Comité de citoyens-commerçants de Percé s'oppose lui aussi à cette redevance, confirme sa co-porte-parole, Véronique Lambert. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Mme Lambert soutient que les commerçants ne sont pas contre la redevance : Nous ne sommes pas contre [le fait d']amasser des fonds pour générer des sous pour les infrastructures touristiques, mais c’est la façon dont ça a été fait. Ça a été fait dans le dos des commerçants , nuance-t-elle.

Un moyen de consolider l’offre touristique

D'autres commerçants se montrent en accord avec le principe de la redevance pour les visiteurs. C'est le cas de Billy Bastien, propriétaire-restaurateur de la Buvette Thérèse, qui applique la redevance.

Il reconnaît que la nouvelle ligne sur la facture suscite des questions, mais l’application du règlement municipal ne soulève pas de mécontentement de la part des clients, rapporte M. Bastien.

« On a eu des questions mais pas de grogne. » — Une citation de Billy Bastien, propriétaire-restaurateur de la Buvette Thérèse

Nouvellement entrepreneur à Percé, Billy Bastien considère que l’instauration de la redevance encouragera le développement de cette destination. Photo : Radio-Canada / Luc Manuel Soares

Nouvellement installé à Percé, l'entrepreneur considère que l'application d'une redevance touristique encouragera le développement de cette destination.

On essaye d’attirer une clientèle touristique, de développer une destination, de la moderniser, d'élaborer une offre touristique et d'avoir des infrastructures modernes, il faut se donner les moyens de le faire tous ensemble, et si ça passe par la redevance, ce sera ça , estime-t-il.

La Ville de Percé précise que les retombées de la redevance serviront à entretenir les infrastructures touristiques.

Elle annonce également une réduction des taxes municipales dans le cadre du budget 2023 en raison de l'imposition de la nouvelle redevance touristique.

D'après le reportage de Guillaume Whalen