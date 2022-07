Les cas de grippe aviaire sont en baisse en Saskatchewan

Le ministère de l'Environnement de la Saskatchewan confirme avoir reçu, depuis le début de l'épidémie, 600 rapports d'oiseaux malades ou morts. Environ 200 cas présumés positifs d'influenza aviaire hautement pathogène attendent une confirmation, a indiqué le ministère dans un courriel.

Malgré une diminution des cas, les responsables précisent toutefois que le virus continue de circuler dans les populations d'oiseaux sauvages de la province .

Le ministère a déclaré qu'il continue à recevoir des rapports sporadiques de maladie et de mortalité chez différents oiseaux aquatiques nicheurs tels que les cormorans et les mouettes. Ces rapports visent également les rapaces et les oiseaux charognards comme les corbeaux et les corneilles.

Des cas présumés de grippe aviaire sont apparus en mai chez certaines espèces de mammifères en Saskatchewan. Au total, cinq cas présumés de grippe aviaire ont été recensés chez des renards roux et cinq chez des mouffettes rayées en Saskatchewan, rapporte le ministère.

Un certain retour à la normale à Saskatoon

Les visiteurs du Forestry Farm Park and Zoo de Saskatoon peuvent à nouveau voir certains des résidents à plumes du parc.

En avril dernier, le zoo avait décidé de déplacer temporairement certains de ses oiseaux à l'intérieur après la détection de la grippe aviaire dans la province.

La Ville de Saskatoon indique que la majorité des oiseaux du zoo sont retournés dans leurs espaces extérieurs la semaine dernière. Le risque de grippe aviaire est beaucoup moins élevé maintenant qu'il ne l'était plus tôt dans l'année .

Conseillère en relation avec les médias de la ville de Saskatoon, Allison Collins indique que les responsables du zoo ont consulté des vétérinaires et d'autres zoos canadiens, avant de retourner la plupart des oiseaux dans leurs espaces extérieurs.

Tous les oiseaux ont subi des examens physiques complets avant leur retour , déclare-t-elle.

Allison Collins précise toutefois que les seuls oiseaux qui ne sont pas encore retournés dans leur habitat sont les pygargues à tête blanche .

Ils sont, en tant qu'espèce, plus susceptibles de contracter la maladie. Ils vont continuer à passer un peu plus de temps dans leur propre environnement sûr et sécurisé.

Le vétérinaire en chef de la Saskatchewan a retiré, en juin, un ordre de zone de contrôle de la santé animale imposé le 14 avril pour limiter la cohabitation des volailles et réduire le risque d'exposition.

L'ordonnance interdisait aux oiseaux de participer à des expositions, des ventes aux enchères ou d'autres événements où ils seraient amenés à plusieurs endroits.

Avec les informations de Theresa Kliem