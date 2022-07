Plus de 53 M$ pour la construction de logements abordables en banlieue de Toronto

Un peu plus de 53 millions de dollars seront versés à trois projets qui créeront 113 logements abordables dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements.

Nous comprenons plus que jamais l’importance de poursuivre ces investissements fédéraux , a déclaré Ahmed Hussen, ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion. Il rappelle que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière les besoins en matière de logements abordables.

Dans une annonce conjointe avec la mairesse de Mississauga, le ministre affirme que ces investissements fédéraux visent à améliorer la qualité de vie des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir; des personnes ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, des familles monoparentales, des personnes racisées ou des aînés vulnérables.

La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, est fière de ces projets de logements et espère que d'autres projets similaires se concrétiseront. Nous sommes au milieu d’une crise de logement , rappelle-t-elle.

« Pour nous assurer que nous pouvons offrir plus de logements à ceux qui en ont besoin, nous devons être audacieux et créatifs [...] C’est aussi penser différemment pour être plus efficace en transformant des bâtiments existants [...] afin de s’assurer qu’ils servent mieux les personnes les plus vulnérables de notre communauté. »