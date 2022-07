Visite du pape : les participants devront arriver tôt pour assister à la messe

Les survivants des pensionnats pour Autochtones et les participants devront arriver au petit matin pour assister à la messe du pape François à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré le 28 juillet prochain.

Les premiers détails logistiques concernant la venue du pape à Sainte-Anne-de-Beaupré ont été dévoilés vendredi après-midi.

« C'est une opération de logistique majeure. » — Une citation de Benoit Thibault, président du comité organisateur de la visite papale à Québec

Le jour de la messe, les personnes qui arriveront depuis l’est devront s’arrêter au mont Sainte-Anne. Après des contrôles de sécurité et des vérifications, elles seront amenées à la basilique en autobus. Quant aux personnes venant de l’ouest, elles devront se rendre au Centre Vidéotron.

Arriver tôt

Ceux et celles qui ont réservé des places pour assister à la messe devront arriver à ces points de contrôle entre 4 h 30 et 6 h 30 le matin même.

Si les organisateurs s’entendent pour dire qu’il s’agit de directives exigeantes, ils expliquent également que les visites papales demandent toujours une coordination du genre.

Pour avoir participé à quelques événements similaires, je peux dire que c’est toujours exigeant et qu'on doit se lever tôt le matin. Ce n’est pas quelque chose d'unique à Québec , explique un des membres de l’équipe de communication de la visite papale, Jasmin Lemieux-Lefebvre.

Le pape François tiendra une messe à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, le 28 juillet. Photo : Radio-Canada / Raphaël Beaumont-Drouin

L’arrivée des autobus est prévue pour 7 h, alors que le pape arrivera à la basilique aux alentours de 9 h 15. Près de 80 navettes sont d’ailleurs prévues pour le déplacement des participants.

Les personnes qui souhaitent regarder la messe sur écran pourront le faire sur les plaines d’Abraham ou encore au Domaine Sainte-Anne.

Une fois la messe terminée, les autobus ramèneront les participants aux points de rencontre dès midi.

La messe traduite en 14 langues

Le souverain pontife s’exprimera en espagnol – il est originaire d’Argentine –, mais son discours sera traduit en français et en anglais sur les écrans géants.

Une traduction en 12 langues autochtones sera également offerte sur Internet, précisent les organisateurs.

Dans un souci d'accompagner les communautés autochtones présentes à la messe, les organisateurs vont également déployer des services de soutien psychologique et de santé pendant toute la durée de l'événement.

Les organisateurs veulent s'assurer que tous les participants seront en sécurité pendant les heures de leur présence sur le site. On aura un hôpital de campagne sur place, on aura ce qu'il faut pour hydrater tout le monde, on aura des médecins , explique M. Thibault.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier