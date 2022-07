Assassinat de Ripudaman Singh Malik : pas de motif connu, souligne la GRC

L’Équipe intégrée d'enquête sur les homicides (IHIT) de la GRC a publié vendredi une vidéo d’une Honda CRV blanche. Les enquêteurs suspectent que le véhicule a été utilisé par le ou les auteurs du crime.

[La voiture] est arrivée juste avant l'attaque et a attendu M. Malik , a indiqué vendredi le sergent David Lee, de l’ IHIT , à partir des images du système de télévision en circuit fermé du véhicule (CCTV). La Honda CRV blanche a par la suite été retrouvée en feu près du lieu de l’assassinat.

L'équipe intégrée d'enquête sur les homicides tente toujours de confirmer si le véhicule suspect est un véhicule volé. Photo : Équipe intégrée d'enquête sur les homicides de la Gendarmerie royale du Canada

L’ IHIT ignore pour le moment si l’assassinat a été enregistré en vidéo, car les images de CCTV sont toujours en train d’être analysées.

L'équipe demande à tous ceux qui disposent de vidéos de caméra de bord (dash cam) du lieu de l'incident ou de l'endroit où le véhicule suspect a été retrouvé, prises entre 7 h et 10 h jeudi, de contacter l’unité. Les témoins sont également encouragés à se manifester.

Nous ne pouvons pas spécifier le nombre de personnes [dans le véhicule], car nous ne voulons pas influencer les témoins, nous voulons qu’ils viennent nous voir, quel que soit le nombre de personnes qu’ils ont vu , dit le sergent David Lee.

Ripudaman Singh Malik a été visé par plusieurs tirs vers 9 h 30 jeudi à Surrey. La GRC a confirmé son identité au lendemain de l'événement, après les déclarations de son fils et de deux témoins.

Tant que l'enquête se poursuit, la GRC a également appelé à éviter les suppositions sur le motif de l’assassinat. On est au courant de son affiliation avec le vol d’Air India, mais à ce point-ci, on suit les preuves et on ne répondra pas aux spéculations , affirme le sergent David Lee.

Des souvenirs douloureux ressassés

Bien que rien n’indique que cet assassinat est lié à l’attentat d'Air India de 1985, l’incident a réveillé des souvenirs douloureux auprès des proches des victimes. Ça ramène tout ce qu’on a vécu ces dernières 37 années, les blessures et nos échecs , dit Deepak Khandelwal, de l’Association des familles des victimes de l’attentat.

J’étais dans la cour de justice en 2005 quand il a été acquitté, ça ramène tout cela aussi. L’engourdissement qu’on a ressenti, quand deux personnes qui ont des preuves significatives contre elles sont acquittées , dit-il.

Beaucoup de gens ont oublié cet incident, mais il y avait 280 Canadiens sur ce vol, mes deux soeurs sont canadiennes, je suis un citoyen canadien , dit-il, en déplorant le peu de considération donné aux familles des victimes à l’époque.

L’homme d'affaires millionnaire était également très connu dans la communauté sikhe. Ripudaman Singh Malik a notamment créé la banque Khalsa Credit Union et l’école Khala à Surrey. Je suis très triste, on a perdu un héros , témoigne de son côté Raghbir Bhinder, un membre de la communauté.

Dans une publication Facebook, le fils de Ripudaman Singh Malik dit prier pour que la tragédie ne soit pas reliée à l’attentat d'Air India.

Mon père était engagé pour sa communauté, pour sa famille, son but était de voir la communauté immigrante sikhe s’épanouir par l’éducation et la sécurité financière , écrit-il. Il laisse derrière lui sa femme, 5 enfants et 8 petits enfants.

Avec des informations de Benoit Ferradini et de Meera Bains