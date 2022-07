Antonine Maillet présente son Testament à ses héritiers imaginaires

À 93 ans, l’écrivaine acadienne Antonine Maillet n’a pas d’héritier à placer dans son testament, car elle n’a pas eu d’enfant. Elle a toutefois mis au monde des centaines, sinon des milliers, de personnages à travers plus de 50 accouchements d’ouvrages littéraires qui ont fait sa renommée dans la Francophonie.

C’est justement à 12 de ses enfants imaginaires, ses principaux personnages à qui elle doit tout, qu’est destinée sa plus récente création Mon Testament. Avec, en couverture, la plus populaire d’entre tous : la Sagouine.

La page frontispice de Mon Testament, le plus récent livre d'Antonine Maillet. Photo : Gracieuseté : les éditions LÉMÉAC

Ce sont mes personnages qui m’apostrophent et qui me disent « c’est nous, tes héritiers »! Et c’est vrai! C’est l’introduction dans mon préambule, car dans un testament, il y a un préambule. J’explique que je n’ai pas d’autres héritiers que mes personnages , a affirmé la pétillante auteure, en entrevue à l’émission La matinale vendredi.

Tous ces personnages sont ses enfants, avoue-t-elle. Certains n’ont fait que passer, d’autres sont restés. Ce sont tous des informateurs aux yeux de l’écrivaine gagnante du prix Goncourt en 1979 avec Pélagie-la-Charrette.

« Tous ceux que je nomme ont droit à mon héritage. Mais je ne pouvais pas donner à tout le monde. » — Une citation de Antonine Maillet, écrivaine

Si le titre Mon Testament peut porter quelque peu à confusion, il ne faut pas croire qu’Antonine Maillet en a fini avec l’écriture. Elle n'a pas du tout envie de ranger sa plume.

Elle travaille actuellement sur un conte pour enfants et sur un autre livre, même si une fracture à un poignet a dû ralentir son rythme de création.

Son processus de création est toujours aussi vivant. Mais le plus important, c’est qu’elle est toujours autant inspirée. Ce qu’elle écrit de mieux, ajoute-t-elle, c’est quand elle laisse aller.

« Un artiste qui n’est pas inspiré n’est pas un artiste. » — Une citation de Antonine Maillet, écrivaine

L’imagination, c’est l’inspiration. Qu’on soit écrivain, peintre, musicien, sculpteur, etc., nous inventons tous quelque chose de neuf à partir de quelque chose de vrai. Quand j’écris, et c’est à mon avis le cas de tous les écrivains, on ne cherche pas à écrire quelque chose que personne n’a dit. Nous sommes inspirés par des pensées profondes qu’on a jamais osé dire, mais que nous sentons en dedans de nous.

Mon Testament est publié aux éditions LEMÉAC.

Avec les informations du journaliste Jérémie Tessier-Vigneault