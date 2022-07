Violations des restrictions sanitaires : 80 000 $ d’amende pour une église d’Edmonton

Tracy Fortin, pasteure de l'Église Church in the Vine, est reconnue coupable d'avoir refusé de laisser entrer un inspecteur de la santé publique lors des offices dominicaux tenus les 7 mars, 14 mars et 5 juin 2021.

L'inspecteur voulait vérifier si les fidèles respectaient les règles concernant le port de masque et la distanciation sociale, mais la pasteure l’a mis chaque fois à la porte.

Dans sa décision écrite rendue mercredi à ce sujet, la juge Shelagh Creagh a qualifié les agissements de Tracy Fortin d' actes délibérés et intentionnels .

Ces infractions sont très graves , écrit-elle. Les lois relatives à la santé publique sont d'une importance fondamentale.

Elle ajoute que les infractions relevées ont été commises au fort de la pandémie, au moment où les Albertains mouraient de la COVID-19 et que les hôpitaux étaient sous forte pression.

Des opérations majeures ainsi que des traitements pour d'autres maladies ont été reportés. En outre, les effets à long terme de la maladie et le retard d'autres interventions chirurgicales étaient toujours à l'étude , a ajouté Shelagh Creagh.

Une parodie de justice, selon la défense

L'avocat de la défense, James Kitchen, soutient que ses clients sont déçus de la décision de la juge, mais qu’ils n’en sont ni surpris ni choqués. De leur point de vue et du point de vue de ceux qui seraient d'accord avec eux, ce genre de choses est vraiment une parodie , explique-t-il.

James Kitchen estime également que l'amende de 80 000 $ est trop élevée. La Couronne avait requis jusqu'à 120 000 $ d'amende, tandis que l'avocat suggérait 12 000 $.

James Kitchen prévoit faire appel de la décision et demander que le paiement de l'amende soit suspendu pendant ce temps.

En attendant, une quête pour aider l’Église et sa pasteure à payer l’amende a déjà permis d'amasser 3460 $.

