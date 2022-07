L’avenir d’un journal étudiant est incertain après la perte de son financement

Ce journal, qui est une entité distincte de l’ AEF , avait toutefois une entente avec celle-ci, explique Philippe Mathieu, président du conseil d’administration du journal étudiant.

En échange d’une cotisation de 10 $ par étudiant versée à L’Orignal déchaîné, le journal s’engageait à couvrir principalement les actualités du campus.

Mais on nous dit que le journal n’est plus financé pour aucune raison évidente , affirme M. Mathieu.

Il a appris la nouvelle dans un courriel envoyé par la présidente de l’ AEF , Hemliss Konan.

Depuis, il n’arrive pas à rencontrer Mme Konan pour négocier.

Jointe par message texte, Hemliss Konan a indiqué ne pas être en mesure d’accorder une entrevue ou de diffuser un communiqué de presse au moment d'écrire ces lignes.

Couverture trop communautaire

Ancien président de l’ AEF , Simon Paquette a accepté de donner quelques informations sur le contexte derrière cette décision en soulignant qu’il ne parle pas au nom de l’association ou de sa présidente actuelle.

Il explique que le conseil des délégués a voté en faveur de la fin du financement, car des membres du journal ont décidé de se tourner davantage vers la communauté francophone sudburoise dans son ensemble.

Simon Paquette, ancien président de l'Association des étudiants francophones de l'Université Laurentienne Photo : Simon Paquette

Pourquoi financer un journal communautaire plutôt qu’un autre? demande M. Paquette.

Je m’étais arrangé pour faire une rencontre avec le conseil des délégués il y a quelques semaines pour leur présenter tous les faits , raconte Philippe Mathieu, qui affirme qu’il y a un malentendu.

Il indique que les membres du journal veulent encore servir les étudiants, et ce, même en élargissant leur mandat.

À la dernière minute, la présidente de l’ AEF a déplacé cette rencontre en septembre , ajoute le président du conseil d’administration de L’Orignal déchaîné.

Selon M. Mathieu, cette rencontre aura lieu après la date limite pour changer les frais afférents : il sera donc trop tard pour rétablir le financement du journal pour l’année 2022-2023.

Pour moi, c’est extrêmement clair que l’ AEF veut se débarrasser de nous sans aucune raison, puis ils avaient hâte de le faire.

« C’est certain que si les relations ne sont pas bonnes entre "L’Orignal" et l’AEF pour une raison ou une autre, ça affecte les opérations de "L'Orignal", car l’AEF est notre seule source de financement. » — Une citation de Philippe Mathieu, président du conseil d'administration de « L'Orignal déchaîné »

Pour le moment, il indique qu’il n’a pas été contacté par le Bureau des affaires francophones de l’Université au sujet d'une éventuelle aide financière.

Philippe Mathieu, président du conseil d’administration de « L'Orignal déchaîné » Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

M. Mathieu a été rédacteur en chef de L’Orignal déchaîné de septembre 2021 à mars 2022. Il travaille aujourd’hui pour le journal Le Voyageur.

Il a ressenti l’importance d’informer les étudiants au moment où l’Université Laurentienne est plongée dans une restructuration sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies depuis février 2021.

D'après un courriel envoyé à Radio-Canada, l'Université Laurentienne n'aurait pas été au courant de cette situation.

Des défis de longue date

Ericha Hendel, présidente de l’ AEF en 2019-2020, s’est beaucoup impliquée auprès de L’Orignal déchaîné pendant son parcours universitaire à la Laurentienne.

Elle affirme qu’il y avait une très bonne entente entre la direction des deux organisations à l’époque.

Elle étudie maintenant à l’École de médecine de l’Université du Nord de l’Ontario. Elle affirme que sa participation au journal comme rédactrice a été importante dans son parcours, notamment pour améliorer ses capacités d’écriture en français.

Elle était à l’ AEF lorsque le gouvernement Ford a annoncé que les cotisations étudiantes jugées non essentielles n’étaient plus obligatoires, ce qui a causé une grande incertitude pour les médias étudiants et pour d’autres services.

« C’était vraiment quelque chose qui était difficile, mais je peux imaginer qu’en ce moment, c’est encore plus difficile avec toutes les choses qui arrivent à l’Université [Laurentienne]. » — Une citation de Ericha Hendel, ancienne présidente de l'Association des étudiantes et étudiants francophones de l'Université Laurentienne

Mais pour nous, c’était vraiment important de protéger les services francophones , ajoute Mme Hendel.

C'est pourquoi elle qualifie d' important le partenariat entre des organismes étudiants distincts l'un de l'autre comme l' AEF et le journal. Ils ont le même but : donner aux étudiants plus d'occasions pour pratiquer leur culture francophone .

D'après Mme Hendel, les étudiants devraient pouvoir voter pour protéger le journal puisque celui-ci est pour eux et [que] c'est à eux de choisir s'ils veulent l'avoir .

D'où viendra l'aide?

Pour les quelques apprentis journalistes de L'Orignal déchaîné, il n'est plus certain qu'ils pourront y poursuivre leur formation.

On sait que l'Université de Sudbury a un programme de journalisme, mais si ce sera offert dans le futur, on ne le sait pas. Ce sont vraiment des terres inconnues pour les journalistes amateurs , estime M. Mathieu.

Mme Hendel note également qu'il est parfois difficile de trouver de la main-d'œuvre étudiante francophone à la Laurentienne pour assurer le bon fonctionnement de la publication.

Même si le journal vend de la publicité, une nouvelle source de revenus ou un nouveau partenariat permettrait de stabiliser son avenir.

On ne se sent plus à l'aise à la Laurentienne si l' AEF ne nous veut plus pour aucune raison , affirme-t-il.

D'après lui, quitter la Laurentienne est une possibilité si cela permettait d'assurer la continuité du journal.

Avec les informations d'Aya Dufour