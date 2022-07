Agriculture et technologies, le dilemme existentiel des Huttérites

Comme tous les midis, dans la colonie de White Lake, au sud de Lethbridge, toute la communauté se retrouve pour manger dans le réfectoire. La salle est divisée en deux, les femmes à gauche, les hommes à droite.

Chacun connaît sa tâche. Elles cuisinent et font la vaisselle. Ils dînent, puis partent travailler. Les vêtements portés sont faits sur place et les repas sont confectionnés avec les produits de leur ferme.

Plus de 80 personnes vivent dans des maisons collées les unes à la suite des autres, et font partie de 19 familles anabaptistes chrétiennes dont la langue principale est l'allemand.

Ils sont uniques , dit John Lehr, professeur émérite de géographie à l’Université de Winnipeg, qui a étudié près de 40 colonies. C’est la société communautaire qui a la plus longue durée de vie au monde.

Certaines colonies autorisent les téléphones intelligents uniquement à ses responsables. D'autres, plus progressistes, en donnent aux adolescents à partir de 15 ans. L'accès à Internet est alors très limité. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

La terre avant tout

Suivant les préceptes de leur religion datant du 16e siècle, les huttérites vivent tous en communauté, en retrait du monde, n'ont qu'un compte bancaire communautaire et ont une activité principale : l'agriculture.

David Hofer, secrétaire et trésorier de la colonie, fait partie des membres gradés qui ont le droit à un véhicule tout-terrain pour se déplacer. Blé, pommes de terre, cochons ou poulets : l'exploitation s'étend sur 8000 hectares.

Si leurs vêtements ont l'air d'appartenir à un temps ancien, leurs tracteurs et moissonneuses, eux, suivent les dernières tendances.

On ne peut plus gérer une ferme sans ordinateur ou téléphone, de nos jours. Cela nous aide à mieux comprendre l'état de nos terres et à communiquer facilement entre nous s'il y a un problème à l'autre bout de la colonie , explique David Hofer.

La colonie de White Lake s'étend sur 8000 hectares. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Ils ont beau vouloir vivre hors de la société, leurs activités agricoles sont liées au marché mondial. Leurs pommes de terre finissent en Corée et chez McDonald's. Leurs poulets et leurs porcs sont vendus dans les grandes épiceries. Ils vivent d’ailleurs les mêmes difficultés que les autres fermiers.

On doit travailler plus dur qu'avant et se diversifier , affirme David Hofer. Sa colonie a commencé à cultiver du maïs et des lentilles pour compenser la hausse du prix des engrais, de l'essence et de l'électricité.

Même si leur chiffre d'affaires a baissé de 15 % en 10 ans, cette communauté se porte bien, financièrement, comme la plupart des colonies, selon Simon Evans, un professeur auxiliaire de géographie à l’Université de Calgary qui a écrit un article en 2019 sur l'importance des huttérites dans l'agriculture.

Des colonies à votre assiette

L'agriculture huttérite en Alberta est florissante. Cette tendance devrait se poursuivre dans les deux prochaines décennies. Il y aura plus de colonies et elles seront plus grandes , écrit Simon Evans.

Selon les organismes représentant l’agroalimentaire dans la province, les huttérites produisent 80 % des œufs, 40 % du porc, 25 % du lait et 20 % du poulet de l’Alberta.

Les huttérites ne représentent qu'une fraction de 1 % de la population, mais ils ont plus de 4 % des terres cultivables , dit Ian MacLachlan, professeur émérite de géographie à l’Université de Lethbridge. Ils sont très prospères dans l'exploitation d'entreprises agricoles.

Les secrets du succès

Une des raisons de ce succès tient à leur fonctionnement unique. Dès l'âge de 15 ans, les huttérites en Alberta quittent l'école et vont travailler. Personne ne reçoit de salaire, mais tous sont nourris, habillés et logés gratuitement jusqu’à leur mort.

Ils travaillent pour le bien de leur communauté et la gloire de Dieu. Le respect de chacun est gagné par l’éthique de travail. C'est une main-d'œuvre efficace, dévouée et flexible , explique John Lehr.

On est comme une grande famille , explique Peter Hofer, responsable des parcelles de pommes de terre. Je n’ai connu que l’agriculture dans ma vie, mais j’adore ça. Nous travaillons tous dans un seul but commun : faire vivre nos enfants et la colonie.

Suivant à la lettre les dix commandements, les huttérites n'aiment pas être pris en photo. Ils évitent l'idolâtrie. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Cette main-d’œuvre ne prend pas de vacances, n’est pas syndiquée et passe sous le radar d’Employment Standards, l’organisme responsable du respect des conditions de travail en Alberta.

Ce n’est pas une main-d’œuvre gratuite , assure David Hofer. On s’occupe d’eux, on leur construit des logements. Les maisons coûtent plus cher à construire qu’il y a 10 ans.

Sont-ils pour autant plus rentables que les autres fermes? Non, selon Scott Dickson, comptable de près de 280 colonies au pays à la firme MNP. Il précise que les huttérites doivent toujours mettre de l’argent de côté dans le but d’ouvrir de nouvelles communautés. Lorsqu’une colonie atteint 150 habitants, la règle veut qu'une autre soit créée pour en accueillir la moitié.

Comme toutes exploitations agricoles, les profits diminuent avec le temps , dit Scott Dickson. Les terres deviennent plus chères à acheter. Leur retour sur investissement est bas, de 2 % à 4 % les bonnes années.

Le danger est dans le pré

Pour faire face à la concurrence, les colonies investissent massivement dans des tracteurs modernisés, un mal nécessaire. La présence d'ordinateurs et d'Internet dans certaines colonies ne présage rien de bon pour leur avenir, selon John Hofer, pasteur et dirigeant de la colonie de White Lake.

J'ai très peur des dérives que la technologie peut avoir sur nos jeunes. Le diable s'y cache et tente de les écarter de notre mode de vie, mais je prie tous les jours pour les protéger , dit le patriarche.

À 85 ans, John Hofer est fier d'appartenir à un groupe religieux toujours présent malgré les persécutions vécues en Europe et aux États-Unis avant d'immigrer des États-Unis vers le Canada, en 1918. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

David Hofer, son fils, partage cette peur. Les jeunes peuvent y passer trop de temps et y trouver n’importe quoi au lieu de travailler dans les champs. Un jour, la technologie va contrôler le monde , craint-il.

Les huttérites ont néanmoins appris à s’adapter à la mondialisation. Des colonies se lancent dans de nouvelles industries, comme la fabrication de portes haut de gamme ou de fenêtres, des secteurs qui nécessitent moins de terres à acheter.

Selon Patrick Murphy, du site Gameo, et George Tschetter, de Hutterites.org, leur nombre continue de grandir au Canada, où vit la majorité d'entre eux. La moitié des 40 000 huttérites du Canada perpétue leurs traditions depuis les terres albertaines.