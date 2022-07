COVID-19 : des vaccins pour les enfants de moins de 5 ans bientôt au Nunavut et au Yukon

Selon un communiqué de presse, Ottawa va faire parvenir au Nunavut 1100 doses de vaccin à ARN messager Spikevax de Moderna pour son premier envoi. Elles devraient arriver au territoire la semaine prochaine.

Le Yukon indique quant à lui que la vaccination des enfants de six mois à cinq ans devrait commencer la semaine du 25 juillet si les vaccins arrivent au territoire comme prévu . La prise de rendez-vous devrait pouvoir s’effectuer sur Internet à partir du 21 juillet pour les habitants de Whitehorse. Les résidents des autres collectivités du Yukon sont invités à téléphoner à leur centre de santé.

Le médecin hygiéniste en chef du Yukon, le Dr Sudit Ranade, rappelle dans un communiqué que la vaccination est essentielle pour protéger nos plus jeunes enfants et leurs familles contre cette maladie . Il affirme que le territoire pourra vacciner tous ceux qui le souhaitent, et encourage ceux qui ont des doutes sur la vaccination à parler à leur médecin de famille, ou à un autre prestataire médical de confiance .

Comme le Nunavut compte environ 6000 enfants de moins de 5 ans, les vaccinations commenceront par ceux qui ont 4 ans, ainsi que les enfants les plus à risque de développer des infections graves liées à la COVID-19 , explique le Dr Michael Patterson, le médecin hygiéniste en chef du Nunavut.

Priorité aux jeunes nunavummiut âgés de quatre ans

Il précise que la dose de vaccin destinée aux plus jeunes est moindre que celle destinée aux plus de cinq ans, et qu’il a été prouvé qu’il était sans danger et efficace .

En plus des enfants de quatre ans, sont admissibles au vaccin les enfants âgés de six mois à quatre ans qui sont considérés comme ayant une immunosuppression, qui sont atteints d’une grave maladie pulmonaire, qui sont sous traitement par stéroïdes à long terme, et ceux qui reçoivent un traitement contre le cancer.

Les enfants qui ont été malades de la COVID-19 récemment devront attendre 90 jours après leur infection avant de recevoir leur dose. De plus, ce vaccin ne pourra être administré si l’enfant a reçu un autre vaccin au cours des deux semaines précédentes.

Les secondes doses pourront être administrées huit semaines après la première.

Le ministre de la Santé du Nunavut, John Main, se réjouit de cette nouvelle option pour les résidents du territoire.

L’approbation de l’administration du vaccin pour nos plus jeunes enfants arrive juste à temps pour nous permettre d’augmenter le taux de vaccination pour cet hiver , note-t-il dans le communiqué.

Le ministre, qui rappelle que le Nunavut se prépare à une nouvelle vague de COVID-19 cet automne, encourage tous les parents et tuteurs à faire vacciner leurs enfants.

Les autorités rappellent qu’il n’est pas rare qu’après un vaccin, les enfants aient mal au bras, se sentent fatigués, aient mal à la tête, ressentent des douleurs musculaires mineures, des frissons ou de la fièvre et des nausées. Les effets secondaires s’estompent normalement au bout de quelques jours.