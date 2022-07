Le pape François visite le Canada du 24 au 29 juillet pour souligner la réconciliation de son Église avec les peuples autochtones. Même si je ne suis pas autochtone, je me sens concerné.

Je voudrais bien être des milliers de gens admis aux rassemblements avec le souverain pontife. Au rythme où s'envolent les billets d’accès gratuits, je doute de pouvoir m’en trouver un.

Savoir que le pape est dans ma contrée me redonne le même sentiment de proximité que j’ai senti lorsque ce jésuite argentin a été élu pour succéder à Benoît XVI, le 13 mars 2013.

Comme par hasard, ce jour-là, j’avais suivi son élection dans un centre de service jésuite, à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.

J’étais enchanté de voir à la tête de l'Église catholique un homme admiré dans son pays pour être proche de la population, et particulièrement des personnes défavorisées.

C’est sous cet angle, d’ailleurs, que je suis depuis quelques années les efforts qui l'amènent au Canada cet été, trois mois après ses excuses officielles aux Autochtones canadiens à Rome.

Sa visite est certes une étape de plus dans la réconciliation des catholiques avec les membres des Premières Nations d’ici, mais elle interpelle mon propre regard sur les Autochtones.

Plus de 25 ans après mon arrivée au Canada, je réalise qu’au fil des années, je me suis rapproché d’eux, en acceptant que ce pays que j’ai choisi est d’abord le leur.

J’ai aussi été sensible à l’accélération des efforts du Canada, de ses provinces et de ses villes pour corriger les erreurs du passé à l’égard de ces peuples.

Le temps m’a également permis de trouver chez eux des similarités avec ma culture africaine, à comprendre leurs combats et à sortir du piège des stéréotypes répandus à leur sujet.

Mon travail de journaliste m’a familiarisé avec les histoires et les luttes des Autochtones et je n’en suis devenu que plus curieux.

Même sans y participer activement, l’épisode de la Commission de vérité et réconciliation a aussi contribué à m’ouvrir les yeux.

Voir un pape que j’admire partir de sa lointaine Rome malgré ses ennuis de santé pour rencontrer les Autochtones du Canada, chez eux, ouvre la perspective de la prochaine étape que j’aimerais franchir.

Je souhaite pouvoir à mon tour m’approcher davantage d’eux, nouer des amitiés, partager nos richesses culturelles et parler de l’avenir commun que le Canada nous permet de partager.

Décidément, j'espère que la semaine que le pape François s’apprête à passer parmi nous tourne une nouvelle page, non pas seulement pour les Autochtones, mais aussi pour moi.