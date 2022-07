La symphonie portuaire fait un retour assourdissant à Saint-Jean

Accompagnés cette fois-ci par des saxophonistes du groupe Ouroboros, six bénévoles sont montés à bord de trois bateaux et ont joué une pièce de musique en actionnant leurs sirènes.

Pendant cinq minutes, le bruit a retenti autour du port transformé en amphithéâtre naturel, un spectacle qui a fait sauter certains touristes sillonnant les rues du centre-ville.

C’était surtout spécial aujourd’hui avec le brouillard , explique l’organisateur de la symphonie portuaire, Delf Maria Hohmann. Quand il y a du brouillard, c’est comme si on était sur l’eau. Le son voyage plus rapidement et il y a plus de réverbération.

Écoutez un extrait de la symphonie portuaire :

Symphonie portuaire au parc Harbourside de Saint-Jean.

Inventée à Saint-Jean dans les années 1980, la symphonie portuaire n’est pas souvent mélodique. Elle impressionne plutôt par ses décibels et la résonance qu’elle produit. Elle est présentée aux deux ans dans le cadre du Sound Symposium, un festival de musique contemporaine qui se déroule cette semaine à Saint-Jean.

Pour moi, la symphonie portuaire s’inscrit dans la tradition artistique de Saint-Jean. Il y a une tradition forte en musique folklorique et rock, mais aussi en musique expérimentale , estime Greg Bruce, un des membres d’Ouroboros. Il y a beaucoup de soutien du public. Il s’intéresse aux concerts et à l’expérimentation.

Greg Bruce est saxophoniste et membre du groupe Ouroboros. Il a participé à la symphonie portuaire, à Saint-Jean (T.-N.-L.), vendredi. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

La symphonie portuaire a toujours été polarisante. Delf Maria Hohmann indique que le bruit de la symphonie peut être entendu à Mount Pearl et même dans le quartier Goulds. Il dit avoir déjà reçu des appels de résidents déplorant le bruit créé lors de l’événement.

À mon avis, cinq minutes sont probablement suffisantes , affirme Théa Morash, coordinatrice des arts et de la culture de la Ville de Saint-Jean. Je l’adore […] mais c’est aussi très, très fort.

Karen Morey, qui allée un parc Harbourside pour entendre la symphonie en personne, souligne que l'expérience varie selon où se trouve les spectateurs.

Le son serait différent si j'étais à Signal Hill, si j'étais quelque part d'autre dans le centre-ville , explique-t-elle.

Depuis la première symphonie portuaire en 1983, le concept a été exporté en Europe et aux États-Unis. Des événements semblables ont depuis eu lieu à Montréal, à Vancouver, à Toronto, à Amsterdam et à San Francisco. Des enregistrements de la plupart des symphonies sont disponibles sur Internet, selon Delf Maria Hohmann.

À compter de vendredi, la symphonie portuaire sera présentée chaque jour, à 12 h 30, jusqu'au 23 juillet.