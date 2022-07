La 7e vague compromet les soins au CHU de Québec

Aux prises avec une pénurie de personnel exacerbée par la septième vague de COVID-19 et la période des vacances estivales, le CHU de Québec-Université Laval est contraint de délester à nouveau une partie de ses activités et de devancer le retour de ses employés infectés.

Plus de 400 travailleurs et intervenants en santé du CHU sont en ce moment à l’écart du travail en raison de la COVID-19, dont 88 dans les dernières 24 heures. C’est trois fois plus que le mois dernier.

La montée des infections se fait également sentir sur le nombre de patients hospitalisés pour la COVID-19. Le CHU recense plus d’une centaine d’hospitalisations, dont trois aux soins intensifs.

Compromission importante

Cette situation exerce une pression importante sur le personnel soignant de l’établissement, qui a décrété une compromission importante et persistante des soins .

Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas en mesure de donner un accès aux soins et services sans utiliser de façon importante le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire dans la plupart de nos unités de soins , a expliqué la présidente-directrice générale adjointe du CHU , Danielle Goulet, lors d’un point de presse virtuel vendredi.

Vendredi, 416 employés du CHU de Québec-Université Laval étaient absents du travail en raison de la COVID-19 (archives). Photo : CBC / Evan Mitsui

Malgré le manque criant de personnel soignant, la gestionnaire a exclu d’emblée toute annulation de vacances.

« On tient à tout prix à conserver les vacances annuelles pour nos employés, qui en ont grandement besoin. Nos travailleurs sont fatigués, ils sont épuisés. » — Une citation de Danielle Goulet, PDG adjointe du CHU de Québec-Université Laval

Pour éviter une rupture dans les services, les activités du bloc opératoire, qui fonctionnait à 70 % de sa capacité en raison des vacances, ont été réduites à 60 %.

Afin de répondre à la hausse de la demande, la moitié des 160 lits qui avaient été fermés pour l’été ont été rouverts.

Retour hâtif

Le CHU a également demandé aux employés infectés de revenir au travail dès qu’ils se sentent en mesure de le faire. Ils seront affectés en priorité à des patients qui sont déjà atteints de la COVID-19.

Aucun travailleur contaminé ne sera mis en contact avec des patients immunosupprimés. De plus, les zones dites sanctuaires , qui incluent entre autres les unités néonatales, de greffes et de cancérologie, ne pourront accueillir d’employés atteints de la COVID-19.

Le nombre d'infections à la COVID-19 a fortement augmenté dans la région de Québec au cours des dernières semaines (archives). Photo : (CBC/Radio-Canada)

Le directeur des Services professionnels et des affaires médicales du CHU , Stéphane Bergeron, dit être conscient des risques associés à la réintégration accélérée de ces travailleurs. Il assure que la décision a été réfléchie et que les moyens de mitigation mis en place sont appropriés.

Nous sommes persuadés que, vu les circonstances, si nous n'adoptons pas aujourd'hui cette mesure, nous allons manquer à notre capacité de procurer des soins à ceux qui en ont besoin , a indiqué le Dr Bergeron.

Il a insisté sur le caractère temporaire des mesures exceptionnelles qui ont été déployées pour affronter la septième vague.