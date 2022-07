L’évacuation accélère pour la Nation Crie Mathias Colomb, menacée par le feu

Le président-directeur général de Keewatin Railway Company, Anthony Mayham, explique que dû à l’urgence et aux avions qui ne peuvent pas atterrir ou décoller il tente avec l’aide de la Croix-Rouge d'organiser l’évacuation de 400 à 500 personnes par trains .

Le premier train devrait arriver vendredi soir vers 19 h pour prendre en charge les habitants et les évacuer vers la municipalité de Sherridon. De là, les évacués pourront monter dans des bus.

Les habitants de la Nation Crie Mathias Colomb ont rassemblé leurs affaires et attendent l'évacuation. Photo : Radio-Canada / Serena Dumas

Un avion Hercules devait transporter des habitants de la communauté vers Winnipeg pour les mettre en sécurité vendredi, mais il n’a pas pu atterrir en raison de la mauvaise visibilité dans la région, selon un porte-parole de la 17e Escadre, basée à Winnipeg.

Les habitants de la Nation Crie de Mathias Colomb portent des masques pour tenter de se protéger de la fumée. Photo : Serena Dumas

Un certain nombre de plus petits avions ont pu atterrir tout au long de la journée. Un porte-parole de la 1 re Division aérienne du Canada a souligné que l’armée tenterait à nouveau d’atterrir, tard dans la soirée de vendredi.

De nombreuses personnes attendaient vendredi matin à l’aéroport de la Nation crie Mathias Colomb. On ne sait pas ce qui se passe , affirme Serena Dumas, une résidente de la communauté. On sait que les militaires sont en train d’aider, mais ils ne sont pas arrivés dans la communauté pour le moment.

Selon les dernières informations de la province, le feu, toujours hors de contrôle, est à 2 km de la communauté et couvre actuellement une zone de 10 000 hectares.

Anthony Mayham craint que le feu ne rende la voie ferrée impraticable pour continuer l’évacuation.

Jeudi soir, le ministre de la Protection civile, Bill Blair, a indiqué sur Twitter que le gouvernement fédéral était en train de travailler pour soutenir les mesures d’évacuation.

Un feu qui se fait de plus en plus menaçant

Celui-ci ajoute qu’en raison de la proximité du feu de forêt, la Nation Crie Mathias Colomb a activé son plan d'urgence et a appelé à l'évacuation de tous les membres de la communauté . La province confirme que des équipes sont sur le terrain pour aider à protéger des maisons et des structures primordiales.

Sandra François, qui voit le nuage de fumée se rapprocher de sa maison, confirme cette mobilisation: Je sais que les membres de la communauté travaillent ensemble pour tenter d’évacuer tout le monde .

La résidente de Pukatawagan attend que sa famille soit ajoutée à une liste d'évacuation.

Si le pire arrive, nous avons notre propre plan de secours , a-t-elle déclaré.

Cela implique d'utiliser un bateau pour se rendre plus loin le long du lac Pukatawagan et d’attendre , a-t-elle dit, demandant à tout le monde de nous garder dans vos prières .

Un nuage de fumée manacant le 15 juillet 2022 dans la Nation Crie Mathias Colomb. Photo : Serena Dumas

La Croix-Rouge canadienne ainsi que Services aux Autochtones Canada participent aussi aux évacuations.

Environ 40 personnes avaient été évacuées dans le village de The Pas, et 25 autres, à Thompson, indiquait le porte-parole de la Croix-Rouge, Jason Small, jeudi.

La cheffe de la Nation crie Mathias Colomb, Lorna Bighetty, a réaffirmé vendredi matin que l’objectif est d’évacuer le plus de personnes possible. La plupart d’entre elles seront envoyées à Winnipeg et à Thompson.

La Nation Crie de Mathias Colomb compte environ 2500 habitants.

Un nuage de fumée qui s’étend jusqu’à Thompson

La fumée a dérivé vers Thompson, mais la ville n'est menacée par aucun incendie, a annoncé jeudi l’Association des pompiers professionnels de Thompson sur Facebook.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les prévisions de temps chaud et sec au cours des prochains jours augmentent la probabilité d'autres feux de forêt dans la région.

Les pompiers conseillent aux résidents de toujours prévoir le pire , notamment en conservant une trousse d'urgence de 72 heures à domicile et de s'assurer de disposer d’un véhicule avec un plein de carburant à tout moment.

Au total, 39 feux font rage actuellement au Manitoba, dont trois ont démarré dans les dernières 24 heures, selon le premier bulletin provincial sur les incendies de la saison, publié vendredi après-midi.

En raison de l'augmentation de la foudre et des précipitations minimales, il existe un risque élevé d'incendie de forêt dans tout le Manitoba, et des risques élevés à extrêmes dans le nord-ouest du Manitoba.

Avec des informations de Thibault Jourdan, Anne-Louise Michel, Jérémie Bergeron et CBC