Se sentir (parfois) comme un extraterrestre en milieu rural

« Aujourd'hui, ils m'acceptent parce que ça fait 3 ans et demi que je suis là. Je suis normale. Je ne suis pas un extraterrestre! » La région du Haut-Saint-François veut se faire belle et accueillante pour les personnes immigrantes. Comme partout ailleurs, les zones rurales sont appelées à changer de visage, à se métisser. La pénurie de main-d'œuvre accélère cette transformation et la Corporation de développement communautaire (CDC) veut qu’elle soit un succès. Mais le défi n’est pas simple comme en témoigne le parcours de Nawel Amokrane.

Une profonde réflexion s’est amorcée dans le Haut-Saint-François quelques années avant la pandémie. D’abord dans une visée purement humaniste, le milieu souhaitait que les personnes immigrantes venant s’installer dans la MRC puissent vivre une expérience des plus positives. Si Nawel Amokrane, directrice générale du Centre de services éducatifs populaires (CSEP) a, malgré les embûches, réussi son intégration, ce n’est pas le cas pour toutes les personnes qui osent quitter les grandes villes pour travailler et vivre en milieu rural.

Si la population d'accueil n'est pas prête à recevoir des personnes issues de la diversité culturelle, comment allons-nous faire pour que nos travailleurs et travailleuses nouvellement arrivés restent? s'interroge la directrice de la CDC, Jinny Mailhot.

Selon les derniers chiffres disponibles, dans le Haut-Saint-François, les immigrants représentent à peine 2 % de la population. Il y a très peu de minorités visibles , souligne-t-elle. L’objectif est donc de travailler sur l'acceptabilité sociale de l'arrivée de nouvelles personnes en provenance de différentes cultures , de préparer un peu tout le monde en quelque sorte.

Nawel Amokrane sait de quoi elle parle. Elle a d’ailleurs un peu débroussaillé le terrain en devenant la directrice générale du Centre de services éducatifs populaires (CSEP), un organisme d’alphabétisation qui a pignon sur rue à East Angus depuis près de 40 ans. Elle est aussi vice-présidente de la CDC. La mère de deux enfants précise qu’elle était la seule immigrante au sein des organismes communautaires lorsqu’elle est arrivée. Elle a réussi à se faire une place et aussi, petit à petit, à faire tomber les préjugés, mais ils sont tenaces.

Nawel Amokrane se dit heureuse d'être enfin reconnue pour ses compétences depuis son arrivée à East Angus. Photo : Radio-Canada

« Je fais beaucoup d'éducation avec la clientèle en alphabétisation parce que je les entends parler. Il y a une confiance qui s’est construite. » — Une citation de Nawel Amokrane, dg du Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François

Nawel n’aime pas utiliser le mot racisme lorsqu’elle parle de sa relation avec la population du Haut-Saint-François. Elle préfère parler d’ignorance lorsque certains jugements lui sont adressés, qu’ils soient conscients ou inconscients. Elle s'emploie d'ailleurs régulièrement à expliquer qui elle est, d'où elle vient pour changer les perceptions. Depuis qu’elle a dû quitter, en pleine guerre civile, son Algérie natale, elle compose avec l’inégalité inhérente avec son statut d’immigrante comme la plupart de ses semblables.

Même pas un entretien d’embauche

Avec un doctorat en chimie appliquée en main, elle croyait pouvoir se dénicher un poste en Estrie, ce qu’elle n’a jamais réussi à faire. Même pas un entretien d’embauche. Elle n’a pas non plus été en mesure de trouver un emploi de technicienne malgré son post doctorat suivi à l’Université de Sherbrooke.

Je suis tombée aussi dans une mauvaise période, déplore-t-elle. En 2008, c’était la récession. Le gouvernement fédéral ne donnait pas de budget à la recherche. C'était très restreint et le peu de postes disponibles, on se battait pour les avoir. Et le problème dans mon cas, c’est que je n'avais pas de réseau.

Nawel Amokrane est, par ailleurs, persuadée que son nom à consonance étrangère lui a fermé énormément de portes. Un prénom qu’on déforme, un nom de famille qu’on ne saisit pas. Elle a même, à un certain moment, évalué la possibilité de le changer. Quand j’ai eu ma citoyenneté canadienne, je me suis posé la question. [...] C'est pour ça que mes enfants ont des prénoms très courts, très simples, passe-partout. C’est important , insiste-t-elle pour indiquer à quel point elle souhaite qu’ils n’aient pas à porter une étiquette.

Jinny Mailhot est directrice de la CDC du Haut-St-François à East Angus responsable du programme pour contrer le racisme en milieu rural. Photo : Radio-Canada

Quelques mauvaises expériences passées veulent être évitées, souligne Jinny Mailhot, directrice de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François. Elle raconte qu’une famille a quitté la région parce que leur enfant vivait du racisme à l’école. Il faut donc, selon elle, préparer les jeunes et le personnel des établissements scolaires pour l’arrivée éventuelle de nouveaux camarades venus d’ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que les gens du haut Saint-François sont racistes. Ils ne sont pas plus racistes qu’ailleurs. En fait, c'est systémique. Comment peut-on mettre en place des processus qui vont contrer justement nos manières [discriminatoires] de faire? Dans les systèmes de recrutement, de santé, comment réellement intégrer ces personnes dans une ruralité?

« Quand on s’installe dans un nouveau village et qu’on n’est pas la petite Tremblay du rang 4, déjà là, il y a une distance qui se met entre nous et certaines personnes du village. Imagine si tu es une petite Amokrane. » — Une citation de Jinny Mailhot, dg de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François

Pas seulement une simple main-d’oeuvre

Nawel Amokrane explique que la région d’accueil doit aussi, dans certaines situations, tendre la main. Elle raconte l’arrivée d’une femme voilée dans un village du Haut-Saint-François qui est rapidement devenue l’objet de toutes les discussions. Tout le monde parlait d’elle, se souvient Nawel. En fait, [les gens] faisaient son emploi du temps: qu’est-ce qu’elle fait? Elle est partie où? On la surveillait au lieu d’aller la voir et lui dire: viens, on va aller prendre un café. On va apprendre à se connaître.

Nawel Amokrane siège sur le conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire du Haut-St-François. Photo : Radio-Canada

La Corporation de développement communautaire et ses partenaires compte mettre en place différentes initiatives dans les prochaines années pour créer des ponts et bien connaître les perspectives de chacun. L’idée est de voir l’immigrant non pas uniquement comme une personne qui vient combler un besoin de main-d'œuvre, mais comme un citoyen à part entière faisant partie de la communauté.

Est-ce que la communauté d'accueil est prête à faire des changements dans son acceptabilité, dans [les aliments offerts] dans son épicerie? Est-ce que les employeurs aussi sont prêts à faire un effort pour justement éviter la discrimination de leurs nouveaux travailleurs issus de la diversité culturelle? Toutes ces questions seront adressées à la communauté, souligne Jinny Mailhot de la CDC.

Nawel est visiblement comme chez elle à la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François. Ça se remarque dans l’appréciation qu’on lui témoigne tant dans le regard que dans les mots. Son intégration est à ce point réussi qu’elle a même, pendant un temps, pensé s’installer avec sa famille à Johnville au lieu de faire quotidiennement la route Sherbrooke-East Angus. La femme de 43 ans a toutefois choisi de poursuivre son travail d’éducation ailleurs: elle continuera sa mission d’alphabétisation au Centre d’éducation populaire de l’Estrie situé à Sherbrooke. Elle n’exclut pas de revenir à la CDC où on lui répète avec affection qu’on souhaite la voir rester au conseil d’administration.