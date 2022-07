Les temps d’attente en santé ne violent pas la Charte, selon la Cour d’appel de la C.-B.

Alors que le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, se réjouit de cette décision, le propriétaire de la clinique, le Dr. Brian Day, annonce qu’il portera la décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

Dans leur demande, les plaignants alléguaient que les lois en matière de santé publique en Colombie-Britannique étaient inconstitutionnelles, car elles empêchaient des patients qui le voulaient de se tourner vers le privé en raison de délais d’attente déraisonnables dans le système public.

Selon les plaignants, il s’agissait là d’une violation du droit à la sécurité selon l‘article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans leur appel, ils affirmaient que le juge en première instance avait erré dans son analyse, en concluant que ces violations étaient justifiées en vertu de principes de justice fondamentaux.

Des conclusions similaires

Dans leur décision, les juges ont confirmé l'essentiel de la décision du juge John Steeves.

Les juges Robert Bauman et David Harris concluent que certains délais portent atteinte aux droits de patients à la vie et à la sécurité, mais qu’il s’agit là d’une situation raisonnable en vertu du principe de la justice fondamentale.

La juge Lauri Ann Fenlon, de son côté, estime plutôt que ces privations sont grossièrement exagérées , mais justifiées selon l’article 1 de la Charte.

Bien que le juge de première instance ait sous-estimé l’impact sur des milliers de patients n’ayant pas accès aux soins dont ils ont besoin dans des délais raisonnables, écrit la juge Lauri Ann Fenlon dans une décision séparée, il faut se rappeler que tous les patients [...] ne pourraient pas accéder à des soins privés, même si une assurance privée était accessible .

Même sans assurance privée, plusieurs pourraient et choisiraient de payer des chirurgies comme pour les cataractes, le remplacement de hanches ou de genoux ou des tests diagnostiques , ajoute-t-elle.

« Ce sont ces Britanno-Colombiens avec des moyens ordinaires qui se voient refuser des traitements en appliquant l’article 1 de la Charte. Les vrais riches traverseront simplement la frontière pour obtenir des soins privés déjà offerts aux États-Unis. » — Une citation de Lauri Ann Fenlon, juge à la cour d'appel de la Colombie-Britannique

Selon elle, l’ouverture au privé ne mènerait pas à un meilleur accès à des soins à ceux qui sont trop pauvres pour souscrire à une assurance ou qui ont des problèmes médicaux complexes, notamment les personnes âgées. Au contraire, l'annulation des dispositions pourrait réduire l'accès et augmenter les temps d'attente dans le système public , écrit-elle.

Nous arrivons à la décision que nous rendons dans cette affaire, contraints par le dossier, et reconnaissant que les dispositions contestées sont maintenues au prix de difficultés et de souffrances réelles pour de nombreuses personnes à qui le système public ne fournit pas les soins nécessaires en temps opportun , conclut-elle.

L'argument constitutionnel Le Medicare Protection Act de la Colombie-Britannique autorise les soins de santé privés, mais il les encadre, interdisant notamment aux médecins d'offrir des services à la fois dans le régime public et au privé, ainsi que d'exiger des frais supplémentaires des patients pour des soins couverts par le régime public. Elle interdit également la création de polices d'assurance couvrant les services offerts sous le régime public. Le Dr Brian Day soutient qu'en raison des retards de traitement ces dispositions contreviennent aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, de même qu'à l'égalité devant la loi et l'absence de discrimination garantis par les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, selon le juge John Steeves : bien que les dispositions de la loi britanno-colombienne puissent avoir un impact sur les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne garantis par la charte, elles ne contreviennent pas à l'article 7 parce qu'elles ne sont pas arbitraires, que leur portée n'est pas excessive et qu'elles n'entraînent pas de conséquences totalement disproportionnées;

même si les dispositions de la loi avaient contrevenu à l'article 7 de la Charte, les limites imposées aux droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne sont « raisonnables » et « sont évidemment justifiées dans une société libre et démocratique » en vertu de l'article 1 de la Charte. Source : Décision du juge John Steeves (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Pour un système parallèle en santé

Le Dr Brian Day, l’un des plaignants à l’origine de la cause et chirurgien orthopédique, se bat depuis plus de 10 ans pour pouvoir facturer des services déjà offerts par le système public aux patients qui désirent se tourner vers le privé.

Moins d’une heure après la publication de la décision, il annonçait déjà son intention de porter la décision en appel devant la Cour suprême du Canada.

Nous sommes déçus du résultat, mais il y a des éléments de la décision qui sont très favorables , a-t-il dit à Radio-Canada. (Les juges) ont essentiellement dit : oui, les droits des patients ont été violés.

Un soulagement dans le domaine de la santé

Dans un communiqué, le syndicat des infirmiers et infirmières de Colombie-Britannique décrit la décision comme une victoire pour tous les patients .

C'est à mon avis une excellente nouvelle , souligne pour sa part Damien Contandriopoulos, professeur à l'école de sciences infirmières de l'Université de Victoria. Ça va maintenir les principes fondamentaux de notre système de santé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer devant eux en payant plus. Et ça va maintenir l'interdiction pour les médecins de travailler à la fois dans le public et dans le privé et d'essayer de maximiser leurs revenus.

Il ne fait aucun doute que notre système de santé publique est actuellement fragile, et nous devons travailler ensemble pour le solidifier et l’améliorer , réagit quant à elle la Dr Melanie Bechard, présidente de Médecins canadiens pour un régime public. Elle souligne que des solutions existent, mais que le recours au privé n’en fait pas partie.

Le ministre de la Santé Adrian Dix estime que des progrès ont été fait en ce qui a trait aux temps d'attente en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada