Tramway : début de l’audience pour suspendre les travaux préparatoires

Me Guy Bertrand a été le premier à plaider ce matin devant le juge Clément Samson afin de le convaincre que le projet est illégal et nuisible, et qu’il doit être suspendu immédiatement en attendant que soit entendu le dossier de façon plus approfondie cet automne.

Il a argumenté que le droit des citoyens de contester le projet avait été bafoué depuis le début dans ce dossier. L'avocat des demandeurs a aussi plaidé le fait que le projet a été mis en place en vitesse en retirant aux citoyens le droit de s’y opposer, entre autres par voie de référendum.

Selon Me Bertrand, le projet de tramway a été mené dans la tromperie et le mensonge . Il dénonce entre autres la coupe d’arbres qui séparera la ville, en plus d’avoir un impact sur la santé des citoyens. Si les arbres pouvaient parler, ils diraient : "mon Dieu, ne me tuez pas" , a dit l’avocat d'un langage coloré.

L’autre aspect évoqué par les demandeurs touche la question des expropriations. Vendredi matin, le constitutionnaliste Me André Binette est venu entre autres expliquer une partie de la notion d’inconstitutionnalité, soit le fait que le projet de loi sur le tramway empêche les propriétaires de contester leur expropriation.

On est très heureux d'être enfin entendus. Ça fait deux ans qu'on tend la main , affirme une des responsables de Québec mérite mieux, Doris Chabot.

On se retrouve à la case départ, mais ce que je trouve encourageant, c'est qu'il y a du monde ici qui vient nous appuyer. C'est une cause qui rejoint beaucoup de monde , ajoute un autre porte-parole du groupe, Donald Charette.

Doris Chabot et Donald Charette, du regroupement Québec mérite mieux, au palais de justice de Québec Photo : Radio-Canada/Guylaine Bussière

La Ville de Québec ainsi que les gouvernements du Québec et du Canada sont aussi représentés devant la cour. L’avocat de la Ville, Me Serge Giasson, a commencé sa plaidoirie en fin de matinée. Il va contester les arguments des demandeurs et expliquera pour sa part que suspendre et retarder le projet entraînerait des frais supplémentaires importants pour les contribuables.

Les débats devraient durer toute la journée au palais de justice de Québec. Advenant le cas où l'injonction provisoire serait accordée, les travaux seraient suspendus pendant au moins 10 jours.

Manque de ressources

D’entrée de jeu, le juge Clément Samson, du district judiciaire de Trois-Rivières, a suggéré aux parties d’entendre l’injonction interlocutoire sur le fond du dossier et de passer outre à l’injonction provisoire afin d’accélérer les procédures.

Les négociations entre les opposants et la Ville de Québec n'ont pas permis d'en arriver à une entente qui aurait permis d'éviter cette démarche judiciaire.

Me Serge Giasson a refusé cette option, expliquant que la Ville n’est pas en mesure de procéder sur le fond maintenant, faute de ressources en pleine période estivale.