Centre pour la santé mentale des jeunes à Moncton : 2 ans et demi plus tard, rien n’a avancé

L’établissement dans la région du Restigouche devait être réaménagé pour élargir l’accès au traitement de la toxicomanie en établissement. Les travaux étaient terminés à environ 90 % quand Fredericton a choisi de l’envoyer à Moncton en décembre 2019.

Mais deux ans et demi plus tard, Fredericton n'a pas encore choisi l'emplacement où le centre doit être construit.

L'édifice inachevé qui devait héberger le futur Centre d'excellence en santé mentale pour jeunes à Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Aucune décision n’a encore été prise à ce sujet , a déclaré la ministre des Transports et de l’Infrastructure, Jill Green.

Les spécialistes font face à des traumatismes plus complexes

Dans un rapport publié en mai 2022, le défenseur des enfants et de la jeunesse de la province, Kelly Lamrock, révèle que les travailleurs sociaux rencontrent des jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale plus complexes, et qu’ils ont de la difficulté à trouver des endroits où ces jeunes pourraient obtenir des soins adéquats.

En 2008, dans le rapport Connexions et déconnexion, l’ombudsman et défenseur des enfants et de la jeunesse, Bernard Richard, recommandait la création d’un centre d’excellence pour les jeunes ayant des besoins très complexes.

« Ce centre d’excellence pourrait être situé dans une collectivité du Nouveau-Brunswick et avoir pour mandat de recruter et de retenir des services spécialisés en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, en psychologie du développement, en audiologie, en orthophonie et dans d’autres services de soutien en matière de protection de l’enfance. » — Une citation de Rapport Connexions et déconnexion de l’ombudsman et défenseur des enfants et de la jeunesse Bernard Richard

Les besoins sont urgents selon plusieurs

Dans un rapport publié en 2011, Bernard Richard recommandait que le centre soit construit en milieu urbain, près d’une université et de services spécialisés. Il avait critiqué la décision du gouvernement de Brian Gallant, en 2015, d'ouvrir ce centre à Campbellton.

L'ancien défenseur des enfants et de la jeunesse estimait que le centre devait être administré de façon indépendante du gouvernement. Son objectif devrait être, selon lui, de coordonner les services destinés aux enfants et aux jeunes ayant les besoins les plus complexes de la province .

Bernard Richard, ancien défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis la publication du rapport Connexions et déconnexion, la réflexion sur le Centre d’excellence, ses activités et son mandat a beaucoup évolué, mais les besoins n’ont pas du tout diminué; en fait, ils sont devenus plus urgents , indique le rapport datant de 2011.

Nous avons essayé de démontrer que le besoin était là , a déclaré Bernard Richard à CBC cette semaine. Personne ne m’a jamais dit le contraire.

Bernard Richard s’est dit plus préoccupé que jamais par l’absence d’un réseau d’experts en santé mentale chez les jeunes, compte tenu des conséquences de la COVID-19 sur les enfants et les jeunes qui ont de la difficulté à apprendre à distance et à s’isoler.

L'été dernier, l'ancien défenseur des enfants et de la jeunesse, Norman Bossé, a demandé au gouvernement d’accélérer le développement et l’ouverture de cet établissement. Selon le défenseur, le gouvernement s'est engagé à ouvrir la nouvelle installation d’ici 2024, ce qui représente à ses yeux un délai trop long.

Le défenseur estime que ce calendrier est tout simplement trop éloigné et en décalage avec les exigences urgentes de la situation actuelle. Il sera difficile de patienter encore quatre ans pour un centre de traitement d’urgence pour les jeunes les plus vulnérables du Nouveau-Brunswick , peut-on lire dans le rapport Une question de vie et de mort, publié par le défenseur des enfants et des jeunes en juin 2021.

Le gouvernement laisse planer l'incertitude

Dans son Plan d’action interministériel visant les dépendances et la santé mentale (2021-2025), le gouvernement indique que le projet est un centre provincial de traitement pour jeunes , plutôt qu’un centre d’excellence .

Personne du ministère de la Santé n’a accordé une entrevue à CBC pour expliquer quels étaient exactement les plans du gouvernement en ce qui a trait au Centre d'excellence en santé mentale pour les jeunes, ainsi que les raisons du retard dans le choix d’un emplacement à Moncton.

Le ministère continue de travailler à ce projet et n’a aucune mise à jour pour le moment , a écrit Michaela Power, porte-parole du ministère de la Santé, dans un courriel. Le ministère communiquera l’information lorsqu’elle sera disponible.

Avec les informations de Karissa Donkin, de CBC