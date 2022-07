Le feu de forêt de 1500 hectares s’éloigne de Lytton

Le feu de Nohomin Creek fait rage à 1,7 km au nord-ouest du village de Lytton, qui a été détruit en quasi-totalité par les flammes l’an dernier.

Selon la ministre des Forêts, Katrine Conroy, le feu semble s'éloigner de Lytton vendredi après-midi, mais plusieurs communautés restent à risque. Le brasier a réussi à traverser le fleuve Fraser jeudi soir, mais les pompiers ont pu maîtriser cette portion du feu, explique la ministre.

Le feu se répand rapidement et il est difficile d’accès en raison du terrain et de la fumée. Le conseiller de la Première Nation Lytton, John Haugen, annonce qu’au moins neuf propriétés auraient été endommagées par le feu. Six d’entre elles ont subi des dommages avérés.

John Haugen ajoute que certaines communautés de la Première Nation n’ont toujours pas accès à de l'électricité et à de l’eau.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, affirme quant à lui que personne n’a été blessé et que toutes les ressources sont sur place pour combattre le feu.

Depuis jeudi, plus d’une soixantaine de pompiers forestiers ont été déployés sur les lieux, appuyés par des hélicoptères et des avions-citernes. La cause de l'incendie n’a toujours pas été identifiée.

Des alertes et ordres d’évacuations

Jeudi soir, le Centre de mesures d’urgence du District régional de Thompson-Nicola a déclenché une alerte d’évacuation pour 31 propriétés du nord du village, à cause du feu de Nohomin Creek. Les occupants des propriétés concernées doivent se tenir prêts à évacuer rapidement, à tout moment, si cela le devient nécessaire.

Plus tôt, 24 autres propriétés ont fait l’objet d’un ordre d’évacuation du district régional. La Première Nation de Lytton a aussi lancé un ordre d’évacuation qui touche près de 150 personnes et une alerte d’évacuation dans plusieurs communautés du secteur.

La province a annoncé vendredi que toutes les personnes touchées par les évacuations auront accès à du soutien psychologique. Des centres d’évacuation sont ouverts à Lillooet et Cache Creek, avec déjà près de 40 personnes inscrites à Cache Creek et 80 à Lillooet. La Première Nation de Lytton offre aussi de l’aide psychologique adaptée culturellement aux traditions autochtones.

Le ministère de l’Agriculture assure travailler avec des éleveurs touchés par le feu pour déplacer leurs animaux.

Le feu Nohomin Creek est le seul feu d’intérêt recensé en ce moment en Colombie-Britannique, d’après BC Wildfire. Dix-neuf feux de forêt brûlent présentement dans la province. L’an dernier, au même moment, il y avait plus de 300 brasiers.