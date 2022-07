Rapport sur la stérilisation forcée : un peu d’espoir pour une femme de La Tuque

Alors qu’elle avait à peine 18 ans et qu’elle venait tout juste d’accoucher de son deuxième enfant à La Tuque, cette femme aujourd’hui âgée d’une cinquantaine d’années a subi une ligature sans en connaître les conséquences.

Cette Latuquoise, qui souhaite garder l’anonymat, raconte que le médecin lui avait dit qu’elle pourrait avoir d’autres enfants quelques années plus tard. Mais après cinq ans, elle a appris qu’elle ne pourrait jamais plus en avoir. Un deuil qu’elle a toujours du mal à faire, car elle aurait aimé agrandir sa famille.

« J’espère que ça va finir un jour, ces histoires-là. » — Une citation de Une femme de La Tuque

La femme ajoute que plusieurs personnes de son entourage, toutes des Autochtones, ont elles aussi subi cette pratique. Comme elle, plusieurs souffriraient encore physiquement et psychologiquement des conséquences de la stérilisation.

À lire aussi : Un comité du Sénat veut criminaliser la stérilisation forcée et contrainte

Le fait qu’un comité sénatorial recommande la criminalisation de la stérilisation forcée lui apporte un peu d’espoir. J’espère qu’on va voir le bout du tunnel et je veux que ça s’arrête , implore la dame.

La stérilisation forcée et contrainte devrait être considérée comme une infraction criminelle au Canada, et les personnes qui ont été soumises à cette pratique odieuse devraient recevoir des excuses et une indemnisation, estiment les sénateurs canadiens qui se sont penchés sur la question et dont le rapport a été rendu public jeudi.

Avec les informations d’Anne Merline Eugene