Les efforts de revitalisation du centre-ville portent leurs fruits à Tecumseh

C'est incroyable , s'exclame-t-elle.

En plus de toutes les nouvelles entreprises qui s'installent dans notre région, nous avons de nouveaux programmes immobiliers, terminés ou en construction, et des projets d'embellissement au centre-ville , précise Mme Pelaccia.

Ce boom des investissements découle du Plan d'amélioration communautaire que la Ville a officiellement adopté en janvier 2016. Celui-ci a permis l'ouverture de plus d'une douzaine de nouveaux commerces et restaurants, et d'une microbrasserie, ainsi que la construction d'immeubles d'habitation sur le chemin Tecumseh Est entre les chemins Banwell et Manning.

Un bon coup de pouce

George Marar et son associé ont ouvert le nouveau Bourbon Tap and Grill en mars dernier. Ils ont transformé l'ancien restaurant Torino en un immense bar, restaurant et salle pour présenter des concerts et jouer au billard.

C'était une évidence pour nous. Nous avons vu le développement qui se faisait autour de nous et nous étions impatients de nous installer à Tecumseh lorsque nous en aurions l'occasion , raconte M. Marar.

« C'était le bon moment, je suppose, et le bon endroit. » — Une citation de George Marar, copropriétaire du Bourbon Tap and Grill

De l'autre côté de la rue, la brasserie Frank Brewing Co. a ouvert ses portes il y a environ sept ans et a vu naître de nouvelles entreprises et des immeubles imposants.

Je pense que la présence de ces nouvelles entreprises dans le quartier est une chose positive. Cela crée beaucoup de choses excitantes dans le quartier, cela incite les gens à sortir, et nous sommes heureux d'en faire partie , confie Melissa Ventura, responsable de l'endroit.

D'autres projets à venir

Selon le maire de Tecumseh, Gary McNamara, environ 100 millions de dollars ont été investis jusqu'à présent.

Nous avons commencé avec une microbrasserie, puis il y a environ cinq projets de condominiums en cours de construction. Il y en a au moins trois autres dans les cartons , explique M. McNamara.

Plusieurs programmes immobiliers sont en développement sur le territoire de la municipalité. Photo : CBC/Dale Molnar

La Ville prévoit aussi un investissement de 40 millions de dollars pour aménager des espaces de stationnement dans les rues, réduire la circulation et enterrer les fils électriques.

Nous voulons faciliter la circulation piétonnière dans le quartier et utiliser le transport actif dans le secteur , précise le maire.

La clé de la réussite, selon M. McNamara, ce sont les incitatifs financiers offerts aux entrepreneurs dans le cadre du Plan d'amélioration communautaire. Ces subventions varient de 5000 à 100 000 $ en fonction de la nature du projet.

« Cela les a vraiment incités à se lancer dans l'aventure. » — Une citation de Gary McNamara, maire de Tecumseh

Selon Mme Pelaccia, le nombre de membres de l'association des gens d'affaires de Tecumseh est passé de 500 à 600 au cours des deux dernières années.

La transformation prévue du centre-ville devrait porter ses fruits d'ici cinq à sept ans.

Avec des informations de CBC