La conjointe de l’auteur de la tuerie en N.-É. raconte son histoire pour la première fois

Elle témoignait à la Commission des pertes massives, une commission d’enquête qui se penche depuis plusieurs mois sur les circonstances du massacre dans lequel 22 personnes ont été tuées, les 18 et 19 avril 2020, à Portapique et dans des communautés environnantes.

Vendredi, les commissaires ont entendu que Lisa Banfield avait été battue et grièvement blessée par son conjoint Gabriel Wortman avant que celui-ci n’entreprenne une tuerie le soir du 18 avril.

Mme Banfield a déclaré aux enquêteurs de la commission qu'elle s'est sauvée dans un boisé, avant d'en ressortir plus tard pour prévenir les services d'urgence que son conjoint était toujours en cavale le matin du 19 avril, déguisé en policier et conduisant une imitation d'autopatrouille de la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ).

Un récit difficile

Le témoignage de Lisa Banfield était parfois douloureux et dramatique, notamment lorsqu'elle a décrit ce qui s'est passé en juin 2010 lorsque l'oncle de Gabriel Wortman a alerté la police d'Halifax, leur disant que son neveu avait menacé de tuer ses parents à cause d'un litige immobilier.

Lisa Banfield a raconté un incident où son conjoint, après avoir beaucoup bu, a tiré une balle dans le mur de leur maison de Dartmouth, ce qui l’a terrifiée.

Elle a admis qu’elle a menti aux policiers lorsqu'on l'a interrogée sur les menaces de mort proférées par son conjoint, et qu’on lui a demandé si ce dernier possédait des armes.

Lisa Banfield témoigne à la Commission des pertes massives, le 15 juillet 2022 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Lorsque l'avocate de la Commission des pertes massives, Gillian Hnatiw, lui a demandé pourquoi elle avait menti, Lisa Banfield a sangloté. Il avait l'arme de poing près de la table de chevet, et il a dit : "Si des policiers arrivent, je tire" , a-t-elle relaté. Donc, quand ils m'ont demandé cela, je ne voulais pas qu'ils entrent, parce que je ne voulais pas que [les policiers] soient blessés.

Lisa Banfield a raconté que ce n’était pas la seule fois où son conjoint l’a menacée avec une arme à feu. Il y a eu quelques fois où il a mis le pistolet sur ma tête pour me faire peur. Il disait qu'il pouvait me faire sauter la tête. Alors j'étais terrifiée [...] j'avais peur de ce qu'il ferait , a-t-elle affirmé.

« Des hommes adultes savaient qu'il avait des armes à feu et ce qu'il faisait. Et ils avaient peur de lui. Alors, qu'est-ce que je devais faire? » — Une citation de Lisa Banfield

Lorsqu'un agent de la GRC s'est présenté à la résidence d'été du couple à Portapique, en Nouvelle-Écosse, après que la menace de mort eut été signalée, Gabriel Wortman leur a dit qu'il ne possédait aucune arme à feu, à part un vieux mousquet et une autre arme antique suspendue près de la cheminée et remplie de cire , a témoigné Lisa Banfield.

Elle a confirmé que le gendarme en question était l'agent Greg Wiley, qui connaissait son conjoint depuis des années. Elle a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'il s'était rendu 16 fois chez lui à Portapique.

Il n'arrêtait pas de me donner des coups à la tête

L’avocate Gillian Hnatiw a également posé des questions à Lisa Banfield sur une agression violente lors d'un rassemblement à Sutherland Lake, au nord de Portapique. Lors d'entretiens antérieurs au cours de l'enquête, elle a indiqué que l'attaque avait eu lieu en 2001 ou 2002, mais elle a confirmé vendredi que c'était plutôt en 2003.

Elle a témoigné que, lorsqu'elle a essayé de quitter la fête dans la forêt, son partenaire est devenu furieux. Alors qu’ils s'éloignaient en voiture, il a commencé à la frapper, a-t-elle déclaré.

Lisa Banfield témoigne à la Commission des pertes massives, le 15 juillet 2022 à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Et pendant que je conduisais pour revenir sur la route secondaire, il me criait dessus , a-t-elle mentionné alors que la salle d'audience était silencieuse. Il a commencé à me frapper au visage. Je me disais : personne ne m'a jamais frappée auparavant. Et j'essayais de conduire. Il n'arrêtait pas de me donner des coups à la tête.

Elle a affirmé qu'elle avait sauté du véhicule et couru dans les bois, puis qu'il l'a poursuivie avant de la rattraper.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les décombres de l'une des résidences du tueur, incendiée le 18 avril 2020 à Portapique. Photo : CBC / Steve Lawrence

Il m'a attrapée par les cheveux et me donnait des coups de poing, et j'essayais de me protéger , a-t-elle dit. Je criais. Il m'a tirée en dehors de la route [...] et ensuite je pouvais voir ces deux [véhicules tout-terrain] et leurs lumières étaient sur moi. Il a levé les yeux et m'a relâchée.

Lisa Banfield a déclaré que les policiers ont ensuite ramené Wortman à leur domicile, à Portapique.

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle avait refusé de signaler l'agression à la police, Mme Banfield a répondu que c'était la première fois que quelqu'un l'a frappait, et qu'elle ne voulait pas causer de problèmes à personne .

Gillian Hnatiw, avocate de la Commission des pertes massives, a questionné Lisa Banfield. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L'avocate de la commission, Gillian Hnatiw, a posé une série de questions à Lisa Banfield au sujet des premiers moments de sa rencontre avec Gabriel Wortman. La relation, que Mme Banfield avait qualifiée d’abusive, a débuté en 2001, lorsqu'ils se sont rencontrés dans un bar d'Halifax.

Lisa Banfield a relaté qu'il s'était présenté à leur premier rendez-vous avec deux douzaines de roses. Je me suis dit que c'était exagéré , a-t-elle mentionné d'un ton plat.

Elle a ensuite raconté comment, ce même soir, elle avait été impressionnée par sa réaction quand sa voiture a été emboutie par une jeune conductrice. Lisa Banfield a mentionné qu'il s'était montré poli et serein malgré la malchance. Je me suis dit, c'est un bon gars , s'est-elle rappelée.

Lisa Banfield témoigne, mais n'est pas contre-interrogée

Seuls les avocats de la Commission des pertes massives, qui mène l’enquête publique sur la tragédie, sont autorisés à poser des questions à Lisa Banfield.

La commission examinant la tuerie a accepté de laisser Mme Banfield témoigner sans être contre-interrogée par des avocats représentant d'autres parties, principalement parce qu'elle pourrait être traumatisée.

Dans un communiqué, la commission a justifié sa décision en évoquant la quantité d'informations que Mme Banfield leur a déjà fournies, ainsi que sa situation de survivante de la violence de l'auteur du massacre.

Lisa Banfield a déjà réalisé quatre entretiens avec la police, a visité les lieux des premiers meurtres à Portapique, en Nouvelle-Écosse, et eu cinq entretiens avec des membres de la commission d'enquête.

Des doutes sur le témoignage de Lisa Banfield

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Nick Beaton pendant une pause des travaux de la commission, vendredi. Sa conjointe, Kristen Beaton, était enceinte lorsqu'elle a été tuée le 19 avril 2020. Il croit qu'elle n'aurait jamais approché le tueur si la GRC avait informé le public que l'auteur du massacre était déguisé en policier. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

L’avocat Michael Scott, dont le cabinet, Patterson Law, représente les familles de 14 des 22 victimes, s’est dit choqué par cette décision.

À son avis, il n'y a absolument aucun intérêt à demander à Lisa Banfield de témoigner sous serment, en personne, dans les conditions établies par la commission.

« Mme Banfield n'a été appelée pour aucune autre raison que pour pouvoir dire qu'elle a été appelée. » — Une citation de Michael Scott, avocat

Michael Scott rappelle que ses clients étaient déjà mécontents du fait que la commission bloque souvent les contre-interrogatoires en direct.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'avocat Michael Scott de la firme Patterson Law, qui représente des proches de plusieurs des victimes de la tuerie de 2020, répond aux questions des médias le 15 juillet 2022 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Selon Michael Scott, l'enquête aurait été plus respectueuse des traumatismes subis par les témoins si elle avait appelé Lisa Banfield à apparaître une fois en personne, plutôt que d'avoir avec elle plusieurs longs entretiens à huis clos.

Si ce processus avait été fait de la bonne manière et si les questions de divers avocats avaient été autorisées, Lisa Banfield aurait pu s'exprimer et clarifier certaines choses, selon lui.

Nick Beaton a perdu sa conjointe Kristen dans la tragédie. Il assiste aux audiences de la commission d'enquête publique sur la tuerie. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Me Scott estime que la décision de limiter les interrogatoires dans cette enquête laissera planer des doutes sur la véracité du témoignage de Lisa Banfield.

Ce qu'il juge être un manque de transparence risque d'encourager encore des spéculations sur ce qui s'est réellement passé , affirme l'avocat des familles.

Théories du complot, insinue l'avocat de Lisa Banfield

James Lockyer, l'avocat de Lisa Banfield, n’est pas de l'avis de Michael Scott.

James Lockyer, l'avocat de Lisa Banfield, assiste aux audiences de la Commission des pertes massives, le 14 juillet 2022 à Halifax, la veille du témoignage de sa cliente. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Il s'est dit satisfait de ce que la commission n'autorise pas les questions des avocats qui représentent les familles des victimes.

Il affirme que leurs questions pourraient être motivées par une théorie du complot , selon laquelle sa cliente n’aurait pas réellement passé la nuit dehors dans les bois.

La prochaine chose que nous entendrons, c'est que la fusillade n'a jamais eu lieu, que c'est complètement faux et que tout a été inventé , a extrapolé l'avocat de Lisa Banfield. Nous n'avons pas besoin de ce genre de bêtises au Canada ou en Nouvelle-Écosse.

Elle est très inquiète, intimidée et effrayée , a affirmé James Lockyer au sujet de Lisa Banfield, avant le témoignage de cette dernière.

Elle sait qu’elle va revivre des traumatismes du passé, mais elle a choisi de se présenter en personne. Elle aurait pu témoigner par vidéo, mais elle a choisi de ne pas le faire , a dit l'avocat. Elle montre beaucoup de courage à mon avis, et elle va faire de son mieux.