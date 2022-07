Un feu de forêt entraîne un énorme nuage de fumée dans le ciel de Yellowknife

Croyez-le ou non, mais le nuage colossal aperçu cette semaine dans le ciel de la capitale ténoise était en fait de taille plutôt habituelle pour ce type de manifestation climatique.

Selon les experts, ces tempêtes sont cependant des événements météorologiques extrêmes qui présentent de graves dangers, car elles emportent souvent des braises dans des zones non brûlées, attisent de nouveaux incendies et entraînent la fumée dans l'atmosphère, où elle peut avoir des répercussions importantes sur le climat.

Pour qu’elles se forment, vous avez besoin non seulement d’un gros incendie de forêt intense, mais aussi de certaines conditions météo qui aident la tempête à se développer au-dessus du feu , explique David Peterson, un météorologue du laboratoire de recherche naval des États-Unis qui étudie ces orages.

Lorsque ce processus se développe, il crée essentiellement un effet de cheminée géante où vous avez ce grand et très haut courant ascendant d'orage au-dessus d'un feu qui tire la fumée vers le haut.

Des nuages qui relâchent des cendres

Ces pyrocumulus qui ont surgi au-dessus du bras nord du Grand lac des Esclaves cette semaine se sont élevés de 10 km à 11 km dans l'atmosphère, soutient David Peterson, qui a observé le phénomène par satellite.

Les nuages de mardi ont relâché des cendres blanches sur Yellowknife alors qu’ils se trouvaient à 30 km ou 40 km de la ville. Ils étaient liés à un incendie de 32 567 hectares au sud de Yellowknife, de l'autre côté du Grand lac des Esclaves, baptisé ZF009-22. Ce feu provoqué par la foudre brûle depuis le 19 juin et est considéré comme non maîtrisé, mais il est surveillé.

En 2014, ce pyrocumulus s'est développé au-dessus d'un incendie de forêt sur la route 3, aux Territoires du Nord-Ouest. Photo : Avec la permission de Mike Flannigan

Ces incendies peuvent faire pleuvoir des éclairs ou de la grêle et provoquer de nouveaux incendies. Ils créent des vents dangereux et rendent difficile le vol des avions à proximité à cause du manque de visibilité.

Des recherches menées ces dernières années ont montré que la vitesse des courants ascendants dans certains de ces grands pyrocumulus peut en fait rivaliser avec ce que l'on observe dans un orage supercellulaire, [...] les orages qui produisent des tornades , précise David Peterson.

Alors que les feux sont une cause de ces tempêtes, ces dernières peuvent à leur tour faire souffler de l’air sur le feu, ce qui augmente son intensité.

Un pays propice aux pyrocumulus

Le météorologue affirme que la tempête de mardi est la 15e du type à se produire au Canada cette année et qu’elle n’est pas la première pour les Territoires du Nord-Ouest.

Mike Flannigan, expert des feux de forêt de l'Université Thompson Rivers, en Colombie-Britannique, dit en avoir vu une autre se développer par satellite au-dessus du Grand lac de l'Ours, il y a quelques nuits. Il mentionne également un gigantesque incendie de forêt de 2014, qui a brûlé près de la route 3 et a créé de grands pyrocumulus.

Alors que notre climat se réchauffe, nous voyons davantage d’incendies intenses, ce qui mène à ces pyrocumulus. C’est le signe d’une époque. La nouvelle réalité, c’est qu’on se trouve sur une trajectoire où on verra de plus en plus de feux, de plus en plus de fumée et de plus en plus de tempêtes générées par des feux.

David Peterson avance que le Canada semble être l’endroit idéal pour les pyrocumulus, puisque les incendies de forêt se produisent généralement à une période de l'année où les éléments sont réunis pour que ces tempêtes se produisent.

En 2022, plusieurs ont été vues en Alaska, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest à cause de la grande quantité de feux de forêt qui s’y sont déclarés.

« Si les incendies de forêt se multiplient, nous pourrions voir davantage de ces grandes flambées de pyrocumulus qui reflètent en quelque sorte l'effet des éruptions volcaniques. » — Une citation de David Peterson, météorologue au Laboratoire de recherche naval des États-Unis

Le pays a aussi été le théâtre de certains des plus grands pyrocumulus jamais enregistrés, dont un en Colombie-Britannique, en 2017, qui a envoyé des niveaux volcaniques de fumée dans l'atmosphère. La fumée a fait le tour du globe et y est restée pendant des mois.

Ce phénomène a également soulevé une nouvelle série de questions pour la communauté scientifique autour de ce que cela pourrait signifier pour le climat.

Avec les informations d'April Hudson