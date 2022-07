La culture de couverture gagne lentement du terrain en Alberta

« C’est une courbe d’apprentissage abrupte [...] mais c’est bénéfique », assure Dieter Gagelmans, copropriétaire de la ferme laitière El-Shaddai, qui a accueilli l'événement. « C'est prendre soin de mon sol et de mes vaches. »

Le fermier a entamé le virage vers la culture de couverture il y a deux ans. Dieter Gagelmans admet que l’adoption de cette méthode agricole sur sa ferme n’a pas été facile, car celle-ci implique un changement de mentalité.

La trentaine de participants ont pu se promener sur les terres de Dieter Gagelmans pour mieux comprendre la culture de couverture. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

« Avant, je me concentrais sur ce qui poussait au-dessus de la terre, souligne-t-il. Maintenant, je dois concentrer mes efforts sur ce qui est en dessous [du sol]. » — Une citation de Dieter Gagelman, fermier laitier.

Dieter Gagelmans affirme avoir vu l'impact de la culture de couverture sur sa ferme deux semaines après avoir adopté cette méthode agricole. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

En effet, la culture de couverture tente de stimuler la croissance de micro-organismes, comme les microbes ou les champignons, pour stimuler celle des plantes.

Ce qu’on essaie de faire [avec la culture de couverture] c'est de créer un équilibre entre la chimie et la biologie du sol pour améliorer de plus en plus la croissance des plantes , fait savoir le président de Cover Crops Canada, Kevin Elmy.

Les fermes se sont mécanisées et se sont tournées vers une alimentation [du sol] synthétique au fur et à mesure qu’elles grossissent. Nous avons brisé le cycle de la nature , déclare-t-il.

Un dérèglement de cet équilibre peut entraîner de nombreux maux pour la terre, comme l’érosion et des maladies pour les plantes, selon Kevin Elmy, qui est un expert-conseil en culture de couverture.

Kevin Elmy regarde souvent les racines des plantes pour en déterminer la santé et celle du sol. Par exemple, des racines auxquelles se forment des grumeaux de terre sont un excellent signe de santé microbienne, selon lui. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

La culture de couverture consiste donc à établir une diversité végétale pour laisser la nature gérer elle-même les besoins du sol.

Par exemple, l'ajout de radis à une culture aide à irriguer la terre et ainsi éviter d'avoir à la labourer, tandis que l’intégration de légumineuses permet d'ajouter de l’azote atmosphérique à la terre facilement et de réduire l’utilisation d'engrais synthétiques, d’après Kevin Elmy.

Protéger la santé des terres

La culture de couverture est aussi une avenue possible pour préserver la fertilité des prairies dans le futur, affirme la chercheuse Linda Gorim, de la Fondation de recherche sur les grains de l’Ouest.

D’après elle, plusieurs fermiers pratiquent la monoculture des champs, ce qui n’est pas nécessairement négatif. Le problème, selon elle, c’est que certains ne laissent pas le temps à la terre de se régénérer entre les récoltes.

« La productivité des prairies à court terme n’est pas un problème, mais on doit prendre soin, de notre sol à long terme, avant que sa productivité ne s'écroule. » — Une citation de Linda Gorim, professeure adjointe en agriculture à l'Université de l'Alberta

Elle conseille donc aux fermiers de s’ouvrir à l’idée d’ajouter une diversité à leur culture. On peut avoir du trèfle qui va pousser avec le blé pour [lui] donner de l’azote , cite-t-elle en exemple.

Linda Gorim souhaite que plus de fermiers diversifient leurs cultures afin de préserver la santé du sol. Photo : Radio-Canada / Charles Delisle

Linda Gorim soutient également que les agriculteurs qui se tournent vers la culture de couverture engrangent des profits quelques années à peine après avoir entamé ce virage. Néanmoins, plusieurs obstacles freinent l'avancement de cette technique agricole dans la province.

La plupart des fermes, dont celles qui viennent de débuter, ont des dettes, alors elles perçoivent davantage de risques à faire ce changement et à abandonner une agriculture plus conventionnelle , explique-t-elle.

Le gouvernement provincial a mis sur pied des programmes de subvention pour aider les fermes à faire cette transition et développer des méthodes agricoles durables.