Urgences : 132 médecins sonnent l’alarme sur les « risques pour la sécurité des patients »

Plus d’une centaine de médecins urgentistes ont averti, il y a un an, la ministre de la Santé Dorothy Shephard et les deux réseaux de santé des « risques majeurs pour la sécurité des patients » dans les services d’urgence d’un bout à l’autre du Nouveau-Brunswick. C’est ce que révèle une lettre obtenue par le réseau CBC.

Les médecins se sont dits gravement préoccupés par les attentes incroyablement longues et les mauvais résultats auxquels font quotidiennement face les patients.

Ils accusent également les réseaux Vitalité et Horizon de tromper la population en affirmant qu’un volume élevé de patients était responsable des longs temps d’attente dans les services d'urgence, alors que le nombre de patients recommençait à revenir à son niveau prépandémique.

L’écrasante combinaison de la pénurie de personnel, du blocage des accès et de l'utilisation abusive et systémique des services d'urgence par notre système de santé a entraîné une crise provinciale des soins d'urgence qu'aucun d'entre nous n'a jamais vue auparavant , indique la lettre datée du 26 août 2021.

Un échec inévitable?

Sans une intervention urgente, les médecins disent craindre que l’échec complet des soins d’urgence au Nouveau-Brunswick soit inévitable .

Cette révélation survient après la mort d’un patient dans la salle d’attente de l’hôpital régional Dr Everett Chalmers à Fredericton, alors qu’il attendait pour obtenir des soins, tôt mardi matin.

L'Hôpital régional Dr Everett Chalmers de Fredericton Photo : Réseau de santé Horizon

Un témoin de la scène, John Staples, affirme qu’un homme âgé, qui attendait son tour dans un fauteuil roulant, était visiblement inconfortable pendant un long moment. À un moment, il a semblé s’endormir.

Ce n'est que lorsqu’un employé de l’hôpital a fait une tournée des patients dans la salle d’attente qu’on s'est rendu compte que l'homme avait cessé de respirer, a-t-il déclaré.

Certaines personnes attendaient depuis au moins huit heures, a indiqué John Staples, et il a vu quelques personnes partir sans être soignées.

Le Réseau de santé Horizon a confirmé qu'un décès inattendu de patient a eu lieu et indique qu'un examen est en cours.

L’opposition a demandé la démission du ministre de la Santé, à la suite de cet événement.

Une intervention urgente est nécessaire

Dans la lettre de six pages, les 132 médecins ont demandé qu’une attention urgente soit portée sur la crise aux urgences. Ils ont demandé qu’on établisse une direction claire et qu’un soutien soit offert pour trouver des solutions innovantes et des améliorations aux processus.

Ils ont identifié quatre problèmes majeurs auxquels font face les services d'urgence :

la pénurie de personnel infirmier due en partie au roulement élevé;

le recrutement et la rétention de médecins urgentistes certifiés;

le maintien des patients admis aux urgences pendant qu'ils attendent un lit d'hôpital;

l’utilisation des urgences à des fins non urgentes, en raison d'un accès limité à des solutions de rechange dans la communauté pour les soins imprévus.

Le ministère de la Santé et les réseaux de santé Horizon et Vitalité n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de CBC, y compris quelles mesures, le cas échéant, ont été prises pour répondre aux préoccupations et aux critiques soulevées dans la lettre.

Les pénuries sont intenables , selon la société médicale

La Société médicale du Nouveau-Brunswick, qui a reçu une copie de la lettre, partage les préoccupations exprimées par les médecins, selon son président, le Dr Mark MacMillan.

La pénurie de ressources humaines dans le domaine de la santé est intenable. Nous devons agir immédiatement et en collaboration pour relever les défis auxquels est confronté le système de santé , a-t-il déclaré par courriel.

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, le Dr Mark MacMillan (archives) Photo : Radio-Canada

Le Dr Mark MacMillan a également présenté ses condoléances à la famille et aux proches du patient décédé à l’hôpital de Fredericton.

Bien que nous ne puissions pas parler directement des circonstances en cause, perdre un patient alors qu'il attend des soins est tragique et préoccupant , a-t-il déclaré.

Nous espérons que le réseau de santé utilisera son examen pour en apprendre davantage sur ce qui s'est passé et pour trouver des moyens d'empêcher que ce genre de situation ne se reproduise.

De nombreux patients quittent l’urgence sans obtenir de soins

Selon la lettre, un nombre croissant de patients ont quitté les services d’urgence l’été dernier sans avoir été traités.

Selon la lettre, il y a eu de nombreux jours où plus d’une quarantaine de patients ont quitté les urgences sans être vus. Par exemple, le 6 juin 2021, 52 patients ont quitté l'urgence de l'Hôpital régional de Saint-Jean sans obtenir de soins. Le lendemain, 32 patients ont fait de même.

Un nombre croissant de ces patients se détériorent et reviennent avec de graves complications en raison d'une évaluation tardive.

L'attente sur une civière est parfois très longue dans les hôpitaux au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Nos salles d'attente sont pleines et des civières d'ambulance s’accumulent dans nos couloirs en attendant qu’on décharge les patients, dont beaucoup ont de graves problèmes médicaux et devront être admis.

Certains patients attendent dans les couloirs pendant des heures, ce qui paralyse également les ambulanciers qui ne peuvent pas répondre à d’autres appels d'urgence.

Un surmenage dangereux

La pénurie d’infirmières est un enjeu majeur , ont dit les médecins dans leur lettre.

Lorsque le nombre d’infirmières passe sous un certain seuil pendant un quart de travail, nous devons fermer des lits et les patients attendent plus longtemps avant d’être évalués.

Par exemple, lors de la fin de semaine avant que la lettre ne soit envoyée, la pénurie d'infirmières a atteint un niveau de crise avec seulement quatre ou cinq infirmières pendant un quart de travail dans un hôpital de Moncton, plutôt que les 15 infirmières qui y travaillent habituellement.

Des infirmiers épuisés prennent une pause de quelques minutes pendant un quart de travail (archives). Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

De nombreux autres services d'urgence ont dû rester complètement ouverts, tout en comptant sur une seule infirmière et une seule infirmière auxiliaire, ce qui met les patients et les infirmières en danger , ont déclaré les médecins.

Ils ajoutent que le personnel dans les services d’urgence travaille de longues heures afin d’éviter des ruptures de service, même si plusieurs services d’urgence ont dû fermer temporairement ou largement réduire leurs heures d’ouverture en été. Cette situation s’est déjà produite à de nombreuses reprises cet été.

Les médecins signalent également que les lits dans les services d’urgence sont trop souvent occupés par des patients qui attendent d’obtenir une place dans un autre service de l’hôpital.

Des solutions proposées

Les médecins exhortent le gouvernement du Nouveau-Brunswick à suivre l’exemple de la Nouvelle-Écosse qui a récemment présenté une directive ministérielle concernant le roulement des patients et le déchargement des ambulances.

Les patients admis dans un service d'urgence doivent absolument être transférés dans un autre service de l’hôpital au plus tard 12 heures après leur admission, et les patients qui arrivent en ambulance doivent être pris en charge par l’hôpital dans les 30 minutes suivant leur arrivée. Les pdg des réseaux de santé doivent rendre des comptes chaque mois.

Cette directive garantira que les responsables des hôpitaux accordent la priorité aux initiatives qui améliorent le roulement des patients dans leur service d’urgence et qui ont un impact direct sur les soins aux patients , disent les médecins.

Ils demandent au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’offrir les ressources nécessaires pour que cela fonctionne.

D'après un reportage de Bobbi-Jean MacKinnon, de CBC