Le Stampede de Calgary, une manne économique pour les commerces locaux

Bien plus que 10 jours de festivités, le Stampede de Calgary est aussi une occasion pour de nombreux commerces de réaliser des chiffres d’affaires qu’ils n’auraient pas pu atteindre en temps normal, grâce notamment à l’achalandage exceptionnel que génère cet événement phare de la cité des Rocheuses.

Nombreux sont les commerçants qui se frottent les mains pendant le Stampede de Calgary qui, près d’une semaine après son ouverture officielle, a déjà accueilli plus de 760 000 visiteurs.

L'événement est une aubaine pour les commerces qui font de bonnes affaires à cette occasion.

C’est le cas du bar-restaurant Bottlescrew Bill's Pub. L’une des serveuses de l’endroit, Megan West, double d’ailleurs le montant de ses pourboires durant le Stampede, passant de 700 à 1500 $ par semaine.

Le propriétaire et directeur du bar, Geoff Allan, affirme que l'événement permet de réaliser des ventes qu'il ferait normalement en deux mois,.

La présidente de la Chambre de commerce de Calgary, Deborah Yedlin, souligne que l’affluence des visiteurs locaux et de touristes venus d’ailleurs profite considérablement aux hôteliers et aux restaurateurs.

Les hôtels et les restaurants sont débordés, les chauffeurs de taxi et de Uber travaillent sans répit et la fréquentation dans le centre-ville dépasse les attentes , note-t-elle.

Selon les prévisions des organisateurs, les 10 jours du Stampede peuvent générer jusqu’à 540 millions de dollars de retombées économiques dans la province.

Un coup de pouce au marché de l’emploi

Le Stampede permet aussi de recruter de nouveaux employés.

Geoff Allan affirme à ce propos que son bar-restaurant emploie jusqu’à 100 personnes durant le Stampede, alors qu’ils sont habituellement 40 personnes à y travailler le restant de l’année.

Par ailleurs, selon le décompte réalisé par l'Association Calgary Downtown (CDA), le trafic piétonnier au niveau de l’avenue Stephen a augmenté de plus de 50 %. Selon l'association, cela prouve que le Stampede participe largement à l’animation et à la vitalité économique du centre-ville de Calgary.

