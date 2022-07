Un million de jeux vendus pour les Tortues ninja du studio Tribute Games

Le titre, publié par Dotemu (Street of Rage 4), a aussi été sacré jeu préféré du mois de juin par les lecteurs et lectrices du blogue de PlayStation  (Nouvelle fenêtre) . Sur Steam, les internautes lui attribuent la cote de 92 % d’appréciation.

C’est un honneur de voir autant de gens qui partagent notre amour des Tortues! Un million d'exemplaires vendus la première semaine, ça mérite une soirée pizza avec des garnitures tubulaires! Merci encore à vous, partout dans le monde et en Dimension X! , a réagi Tribute Games sur les réseaux sociaux.

L'enthousiasme que nous avons reçu nous touche beaucoup, toutefois nous gardons la tête froide, poursuit Jean-François Major, co-fondateur du studio, dans un courriel. Avoir atteint plus d’un million de ventes en une semaine était bien au-delà de nos espérances.

« Nous avons confiance que cette sortie nous donnera tremplin vers d’autres projets d'envergure. » — Une citation de Jean-François Major, co-fondateur du studio Tribute Games

Shredder’s Revenge réunit, entre autres, les quatre Tortues ninja adeptes de pizza – Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Le jeu emprunte un style de combat à défilement latéral (beat'em-up, en anglais), très populaire dans les années 80.

L’art du pixel à l’honneur

Tribute Games a fait sa marque au fil des ans avec son style rétro et sa nostalgie assumée. Son catalogue de jeux vidéo est bien pixelisé et ne présente que des titres en deux dimensions, loin des AAA (superproductions vidéoludiques).

Cette version des Tortues ninja n’y fait pas exception : l’esthétique des personnages reprend celle de la série télé de 1987 et est un hommage aux jeux classiques de la marque, dont Turtles in Time de 1991, selon l’éditeur.

Les joueurs et joueuses peuvent exécuter des combos radicaux pour vaincre les adversaires , décrit-on sur le site de Tribute Games, et chaque personnage a ses propres habiletés.

Le studio montréalais mise aussi sur des mécanismes de jeu plus modernes. Par exemple, on peut lancer une partie du jeu en mode coopératif local, certes, mais aussi en ligne avec jusqu’à six personnes.

Le jeu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est offert sur PC ainsi que les consoles Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One.