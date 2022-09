Une nouvelle prime pour les médecins ruraux à Terre-Neuve-et-Labrador

Les médecins des hôpitaux de catégorie B, c’est-à-dire les 20 services d’urgence situés à l’extérieur des villes les plus importantes, seront désormais payés de 150 $ à 400 $ de plus par quart de travail.

La prime restera en vigueur jusqu’au 31 octobre seulement.

Le premier ministre, Andrew Furey, reconnaît qu’il ne s’agit pas d’une panacée.

C’est une solution temporaire [...] Ces primes représentent une des mesures qui peuvent nous aider, mais on élabore aussi des stratégies à moyen et à long terme, affirme-t-il. Ce qu’on essaie de faire est de stabiliser le système à court terme.

CBC a révélé jeudi que, depuis le début de l'année, les services d'urgence d’une douzaine de communautés dans l’est et dans le centre de Terre-Neuve ont fermé temporairement leurs portes en raison du manque de personnel. Prises dans leur ensemble, les urgences ont été fermées plus de 166 jours depuis le 1er janvier.

Kris Luscombe, président de l’Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador, rappelle la charge de travail supplémentaire des médecins des hôpitaux de catégorie B, un facteur qui, selon lui, contribue grandement à la pénurie de médecins ruraux.

Les urgences des hôpitaux de catégorie B ont des médecins de famille qui ne côtoient pas les mêmes spécialistes et qui n’ont pas le même soutien que dans un hôpital de catégorie A. C’est un gros défi et il faut avoir beaucoup de compétences , explique-t-il.

« Quand on commence à montrer qu’on valorise nos médecins et qu’on veut les rémunérer adéquatement, on envoie un signal au reste du pays qu’on est un bon endroit pour être médecin. »