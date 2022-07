Faire voyager les odeurs à travers la province avec des chandelles

Fondée en janvier 2020, l'entreprise valdorienne distribue maintenant ses chandelles conçues à la main dans une centaine de points de vente partout à travers la province.

« On a créé un univers autour de chacune de nos chandelles. En fait, on s’est basées sur la mémoire olfactive pour créer une ambiance avec chacune d’elles. » — Une citation de Laurence Paquin, copropriétaire

Créer des chandelles permet à Laurence Paquin de se remémorer des souvenirs par la mémoire olfactive. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Dans La Prairie a su se démarquer par son design et ses odeurs originales. On voulait avoir des chandelles avec une bonne cire de soya. On voulait avoir des parfums uniques avec des illustrations qui l'étaient tout autant , mentionne Laurence Paquin.

Créer des chandelles lui permet de se remémorer des souvenirs par la mémoire olfactive. « Avec la chandelle Promenade en forêt, je voulais avoir un souvenir de la forêt derrière chez moi, qui est très humide et où on y retrouve de la mousse verte, une forêt qui est très abitibienne, et cette chandelle sent exactement ce que je sens quand je me promène dans la forêt », souligne Laurence Paquin.

La recette derrière le succès

Un aperçu de l'atelier dans lequel oeuvrent les deux artisanes. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Dans La Prairie coule une soixantaine de chandelles par jour dans son atelier.

On commence par coller une mèche à l'intérieur du pot. Ensuite, on coule la cire de soja fondu mélangée avec la fragrance dans le pot et on pose un centreur de mèche. On laisse figer les chandelles un bon 24 heures avant de les retravailler. On termine en nettoyant le pot et en posant l’étiquette, et la chandelle est prête à être vendue , décrit Nathalie Bédard, également copropriétaire de l’entreprise.

Nathalie Bédard souligne que Dans La Prairie coule une soixantaine de chandelles par jour dans son atelier. Photo : Radio-Canada / Athéna Couture

Les fragrances utilisées dans les chandelles de la gamme Nostalgie sont des mélanges d'odeurs imaginés par les propriétaires.

« La chandelle 6h01 c'est trop tôt est un mélange de café, de chocolat et de vanille. On a fait plusieurs tests pour trouver une recette qui sent suffisamment le café et pas trop la vanille », signale Nathalie Bédard.

- Avec les informations d'Athéna Couture