Service de transport d’Halifax : paiement bientôt possible par cellulaire

Le conseil régional a attribué le contrat à Masabi, une entreprise britannique spécialisée dans les méthodes de paiement.

C'est une chose qu’on espérait depuis un certain temps , avoue le conseiller Waye Mason.

Le directeur des services techniques d'Halifax Transit, Marc Santilli, a tout de même expliqué au conseil régional qu'il faudrait quelques mois pour implanter le nouveau système de paiement.

Notre objectif est de mettre cela en place le plus rapidement possible. De manière réaliste, je pense que ce sera dans au moins deux mois, mais nous allons pousser autant que nous le pouvons , assure-t-il.

Option de débit et de crédit à venir

La première phase permettra à un utilisateur du transport en commun d'acheter un billet ou un laissez-passer mensuel sur l'application et de l'afficher à l'écran de son cellulaire pour le montrer au chauffeur.

Voici un module de paiement par carte de crédit dans un autobus de la Société de transport de Laval. Halifax compte installer des appareils semblables qui permettraient aussi de payer avec un téléphone intelligent. Photo : Radio-Canada / Dave St-Amant

La prochaine étape, qui prendra environ neuf mois, sera d’installer dans les autobus et les traversiers des appareils équipés d'une technologie capable de lire l’application sur le téléphone des usagers.

Le plan est aussi de permettre le paiement en tapant avec les cartes de débit ou de crédit, car l'appareil sera muni de la technologie NFC (communication en champ proche).

Marc Santilli affirme qu'Halifax Transit envisage aussi d’implanter des cartes à puce rechargeables. Il croit cependant qu'elles ne seront pas nécessaires si assez de gens téléchargent l'application.

Le débit ou le crédit pour payer serait l'option idéale pour nous, car cela éliminerait le besoin d'infrastructure pour les cartes à puce , dit-il.

Il explique que ces cartes nécessiteraient des distributeurs automatiques et une infrastructure permettant aux gens de les recharger.

Préoccupations pour les usagers plus vulnérables

C’est en 2020 que le conseil municipal a approuvé le projet de passer à une application mobile. L'objectif est de ne plus utiliser d'argent comptant d'ici 2025.

Le conseiller municipal d'Halifax, Waye Mason, est content du nouveau système, mais s’inquiète pour les personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent. Photo : CBC

À ce moment-là, plusieurs conseillers se demandaient comment les personnes qui n'ont pas de téléphone intelligent ou qui n'utilisent pas de carte de débit ou de crédit auraient accès au transport en commun.

Ces préoccupations perdurent et le conseiller Mason a demandé au personnel de la Ville de trouver des solutions.

L'application et les appareils pour valider les cartes et les achats vont coûter 1 304 106 $ à la Municipalité. Les services d’entretien et de soutien pour les cinq prochaines années vont coûter 243 936 $.