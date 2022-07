Près de 20 % des ponceaux de l’Abitibi-Témiscamingue en mauvais état

Selon le plus récent bilan du ministère des Transports du Québec (MTQ), en date du 1er décembre 2021, 19,17 % des ponceaux sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue sont en mauvais ou en très mauvais état.

C'est ce que démontrent les données du MTQ, obtenues en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Les ponceaux sont classés en cinq catégories, de A à E, qui déterminent leur état et l’étendue des travaux à effectuer.

Nathalie Nolin, porte-parole au MTQ, indique que les ponceaux de la région de l’Abitibi-Témiscamingue sont parmi les plus âgés dans la province. Toutefois, on ne peut pas nécessairement présumer qu’en conséquence, leur état général est pire qu’ailleurs au Québec.

« Pour chaque région, il peut y en avoir quelques-uns très endommagés, mais beaucoup peu endommagés. Donc, c’est difficile de faire des comparables. » — Une citation de Nathalie Nolin, porte-parole du MTQ

Le MTQ prévoit effectuer des interventions sur environ 80 ponceaux en 2022 en Abitibi-Témiscamingue.

Sur les 4842 ponceaux que l'on dénombre dans la région, 928 se trouvent en mauvais ou en très mauvais état.

Planification des travaux

Le MTQ établit l'horaire des travaux en considérant d’autres facteurs que l’indice d’état du ponceau. Par conséquent, on ne priorise pas nécessairement toujours les interventions sur les ponceaux classés E.

Le but, quand la sécurité n’est pas mise en cause, c’est aussi de préserver une certaine fluidité sur le réseau routier parce que lorsqu’on travaille sur des ponceaux, évidemment, la route n’est pas accessible , indique Nathalie Nolin.

Par exemple, la réfection du ponceau dans le secteur du réservoir Dozois, sur la route 117, occasionne de la circulation en alternance de mai jusqu'à octobre.

D'ailleurs, l'an dernier, le MTQ avait bloqué une route en raison d'un ponceau en mauvais état à Roquemaure, ce qui avait occasionné un détour de plus d'une demi-heure. Des citoyens se sont mobilisés pour empêcher que la route soit bloquée.

Des citoyens de Roquemaure se sont mobilisés afin de bloquer l’accès à une pelle mécanique qui serait venue faire une tranchée sur le ponceau de la route centrale. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Afin de limiter les entraves routières et leur durée, ainsi que l’enclavement des communautés, le MTQ cible ses interventions sur les ponceaux où on avait déjà prévu des travaux sur la chaussée pour d’autres raisons.

Une équipe pour accélérer les projets

Nathalie Nolin rapporte qu’une équipe du MTQ, basée à Trois-Rivières et dédiée à la réalisation de projets pour les accélérer, intervient présentement sur le plan des ponceaux en Abitibi-Témiscamingue.

Cette équipe est en surplus, en plus de ce qu'on fait. Ça permet d'accroître la capacité de préparation et de réparation des projets. C’est quand même un atout pour la région , estime-t-elle.

Le MTQ signale que des inspections ont lieu de manière récurrente sur les ponceaux afin de vérifier leur état et l'avancée de la détérioration.

La fréquence des inspections varie entre un an et cinq ans, dépendamment de l’indice de priorité d’intervention qui leur est attribué et de leur structure, à savoir s’il s'agit d’un ponceau flexible [en plastique] ou rigide [en béton].