L’avenir de la loi sur le système de santé public de la C.-B. sera connu vendredi

Cette question a été amenée devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique par le militant défenseur pour un système de santé privé et propriétaire de la clinique privée vancouvéroise Cambie Surgery Centre, le Dr Brian Day.

Il a fait appel d’une décision de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique de 2020, dans laquelle le juge John Steeves rejette le fait que les patients ont le droit de payer pour se rabattre sur des soins privés lorsque le système public ne peut pas les traiter dans un temps jugé raisonnable.

Même si le juge Steeves a reconnu que les délais de traitement dépassent parfois les limites du raisonnable, ce qui viole le droit à la sécurité garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés, il considère que les limites imposées par la province sur le secteur de santé privé sont justifiées en vertu de principes de justice fondamentaux.

La loi à laquelle le Dr Brian Day s’oppose vise à préserver et à garantir la pérennité d’un système de santé publique universel, qui s’assure que l’accès à des soins médicaux est basé sur le besoin et non sur la capacité de paiement d’un individu , soutient le juge dans sa décision de plus de 800 pages.

La création d'un système de santé privé parallèle au système public peut sérieusement nuire à un accès équitable des soins, selon le juge John Steeves.

Il ajoute que ce système risque de conduire à une augmentation de la demande pour des soins de santé publics, de réduire la capacité du système public d'offrir des soins médicaux, d'augmenter les coûts du système public [...] d'engendrer des failles éthiques en matière de conflits entre les pratiques publiques et privées des médecins, de miner le soutien au système public et d'exacerber les iniquités en matière d'accès , en plus de conduire à l'augmentation des délais dans le système public.

Sa décision a été considérée comme un gain historique pour le système de santé publique, mais le Dr Brian Day dit être prêt à se battre jusqu’en Cour Suprême du Canada, s'il le faut.

Un système de santé sous pression

Lorsque cette affaire a été menée devant les tribunaux en 2009, le contexte sanitaire mondial était bien différent de celui d’aujourd’hui. La pandémie de COVID-19 a fragilisé le système de santé, en Colombie-Britannique, comme ailleurs au pays.

Dans la province, les travailleurs sont épuisés et de nombreux services dans la province doivent fermer sporadiquement, alors qu’une transmission accrue du virus est attendue dans les prochaines semaines. Certains patients attendent des mois pour recevoir un traitement contre le cancer.

La semaine dernière, les premiers ministres des provinces et territoires ont demandé des transferts plus généreux en santé au gouvernement fédéral.

Le Dr Brian Day fait valoir que des lois canadiennes violent le droit constitutionnel des Canadiens d’avoir accès à des traitements. Il souhaite également que des restrictions soient levées sur le privé dans le domaine de la santé au pays. Les cliniques privées, comme la sienne, aident à diminuer les listes d’attente dans le système public, selon lui.

Dans son jugement de 2020, le juge John Steeves a plutôt conclu à l'existence de preuves d’expert qui montrent que les temps d’attente vont même augmenter , ce qui va entraver encore davantage l’accès équitable aux soins dans un délai raisonnable, selon lui.

Lors du procès, qui a duré 194 jours, la Cour a entendu 17 patients, 36 médecins et 17 représentants de la province et des autorités sanitaires. Un total de 590 pièces à conviction ont été admises dans le dossier, dont 40 rapports d’experts.

Avec les informations de Bethany Lindsay