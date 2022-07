Une mariée prend une photo dans un véhicule de police près d’une possible scène de crime

La scène a été observée par Dave Guilbeault le 9 juillet, alors qu’il s’était rendu au parc de la marina pour soutenir la famille de la femme décédée, qui était la meilleure amie de sa fille.

C’est à ce moment qu’il a vu une mariée et ses amies en train de prendre des photos dans une voiture de police, tout juste à côté de l’endroit où le corps a été retrouvé la veille.

Il a partagé des photos et une vidéo de la scène sur Facebook.

C’est la vraie Thunder Bay juste là , peut-on entendre dans la vidéo.

Dans sa publication Facebook, M. Guilbeault a écrit que le policier a manqué de respect selon lui.

L’agent, qui n’a pas été identifié, se serait excusé après avoir été confronté par le témoin.

Anna Betty Achneepineskum, grande chef adjointe de la Nation Nishnawbe Aski, a pris contact avec la famille de la femme qui est morte la semaine dernière et prépare une plainte officielle.

Les membres de la famille sont en colère, selon elle. Ils songent à demander des excuses officielles.

Elle estime que la conduite du policier était non seulement dommageable pour les membres de la famille [de la jeune femme décédée], mais aussi pour la perception du public par rapport à la police de Thunder Bay.

Des rapports d’enquêtes rendues publiques en 2018, sur le SPTB et la commission civile locale qui supervise le travail de la police, ont dénoncé le racisme systémique et des lacunes fréquentes dans les enquêtes concernant la mort d’Autochtones.

Le porte-parole du Service de police de Thunder Bay (SPTB), Chris Adams, a indiqué dans une déclaration écrite que la mariée connaît bien un policier retraité.

Il s'agissait d'une situation impromptue où la mariée s'est approchée du policier et a demandé qu'une photo soit prise dans la voiture de patrouille , explique-t-il.

M. Adams a aussi affirmé que le chef par intérim du SPTB , Dan Taddeo, a rappelé à ses agents que même si les interactions avec le public sont encouragées, elles peuvent parfois être perçues comme un manque de respect.

Il a été rappelé aux agents que la nature d'une tâche assignée doit avoir la priorité sur les autres demandes, en particulier lorsque la nature de la demande peut entrer en conflit avec celle de la tâche assignée , a écrit M. Adams.

L’incident est survenu peu de temps avant le début trois jours de consultations publiques menées par un groupe d'experts qui doit fournir des pistes de solutions pour améliorer le SPTB .

La grande chef adjointe de la Nation Nishnawbe Aski doit d’ailleurs rencontrer ce groupe d’experts vendredi.

« Les comportements de certains de ces agents se poursuivent et ce n'est qu'un exemple de plus qui, lorsque je m'adresse au groupe d'experts, me fait dire : "Vous savez quoi, rien n'a changé, et qu'allez-vous faire à ce sujet?" »