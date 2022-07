La hausse de prix de 17 % de SaskEnergy aura des conséquences sur les agriculteurs

SaskEnergy augmente ses tarifs parce qu'elle s'attend à une hausse du coût du gaz sur la période de 12 mois allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023.

Les agriculteurs se servent du gaz naturel pour chauffer les hangars de bétail et ceux où sont entreposés leur machinerie, le séchage des céréales et la production d’engrais. Or, en raison d’une récolte tardive, ils auront besoin de plus de gaz naturel pour sécher leurs récoltes.

Nous allons récolter plus tard, ce qui va faire en sorte qu'une plus grande quantité de grain aura besoin d'être séchée , explique le directeur du district 1 de l’Association des producteurs agricoles de la Saskatchewan, Steven Donald.

Selon lui, à chaque fois qu’ils font face à des dépenses imprévues, cela réduit considérablement leur bénéfice net. Si le prix des produits de base est élevé, les fermiers vont devoir assumer les coûts supplémentaires.

Steven Donald est cependant préoccupé et s'interroge : Lorsque le prix des matières premières baissera, est-ce que [les fournisseurs de services publics] vont baisser leurs prix en même temps?

Le dernier ajustement des prix de SaskEnergy a eu lieu en novembre 2021 pour tenir compte de la hausse du prix du gaz naturel. Depuis, le prix du gaz n'a cessé d’augmenter.

La Société de la Couronne affirme qu'il est nécessaire d'augmenter ses prix afin de pouvoir continuer à entretenir ses infrastructures.

L’augmentation du prix est nécessaire pour soutenir les investissements et les efforts de sécurité publique , explique la compagnie. Cela comprend également des attentes en matière réglementaire, ainsi que le maintien et la viabilité financière.

Avec les informations de Deanna Patterson.