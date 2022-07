Les journées de fermeture des urgences dans 12 communautés à T.-N.-L. s’accumulent

Les renseignements tirés des communiqués des quatre régies régionales de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador, compilés par CBC , montrent une tendance - chronique dans certains cas - aux fermetures de salles d’urgence dans l’est et le centre de Terre-Neuve.

Les services d’urgence de Whitbourne (49,8 jours), New-Wes-Valley (29,2), Harbour Breton (22,9), Buchans (21), Springdale (17,6) et Baie Verte (16,2) ont tous fermé depuis au moins deux semaines cette année, et certains devraient encore fermer cette semaine.

Un système à réparer

La salle d’urgence de Whitbourne a été fermée pendant près d’un mois en janvier en raison de problèmes liés à la COVID-19. Il a rouvert ses portes le 4 février, mais il a fermé trois fois en juin. La salle d’urgence devrait être fermée jusqu’au 18 juillet.

Le maire adjoint de New-Wes-Valley, Michael Tiller, qui est également ambulancier paramédical depuis 20 ans, a déclaré qu’il n’était pas surpris d’entendre ces statistiques.

La Régie de santé de l’Est à Terre-Neuve a installé une enseigne devant l’hôpital de Bonavista qui indique si le service d’urgence est ouvert ou fermé. Photo : Radio-Canada / Garrett Barry

Vous avez toujours pensé que vous alliez avoir une réserve de médecins. Je ne sais pas pourquoi cela arrive. Mais je sais que quelqu’un doit venir rapidement et réparer le système , croit-il.

Comme gagner à la loterie

Selon les communiqués des autorités de santé du centre, les services d’urgence de Baie Verte ont été fermés pendant environ 16 jours cette année. Cependant, le maire de la ville, Rex Bowers, prétend que le nombre ne reflète pas ce que les résidents vivent depuis deux ans.

L’élu indique que les résidents sont transportés à Grand Falls-Windsor presque tous les jours en raison du manque de personnel à l’hôpital. Il ajoute que, parfois, il n’y a pas d’ambulance disponible et que les résidents qui vivent une urgence médicale doivent eux-mêmes faire deux heures de route pour se rendre à Grand Falls-Windsor.

« Ça me met en colère qu’ils tuent des gens ici et… qu’ils jouent à la roulette russe avec les gens qui vivent dans la région. » — Une citation de Rex Bowers, maire de la ville de Baie Verte

M. Bowers a mentionné qu’il a travaillé à l’hôpital pendant plus de 30 ans et il a vu les services décliner avec le temps.

Il est passé d’un hôpital à part entière à "bonne chance si vous pouvez entrer pour voir un médecin". Tu as de meilleures chances de gagner à la loterie , estime-t-il.

Réaction du premier ministre

Le premier ministre terre-neuvien Andrew Furey affirme comprendre les préoccupations du personnel et de la population de la province lorsque les opérations des salles d’urgence sont touchées, en particulier dans certaines de nos régions les plus éloignées.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador Andrew Furey. Photo : Radio-Canada

C’est pourquoi nous continuons de travailler avec les régies régionales de la santé et l’Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador pour élaborer des stratégies efficaces pour recruter et maintenir en poste des professionnels de la santé et trouver des solutions novatrices qui nous aideront à continuer de fonctionner de façon efficace et efficiente pendant que nous travaillons à la transformation de notre système de santé grâce à l’Accord sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador , a-t-il signalé dans un communiqué.

Un problème national

Terre-Neuve-et-Labrador n’est pas la seule province à avoir des problèmes dans ses salles d’urgence, avec des signalements de surpeuplement et de sous-effectif dans des provinces comme l’Ontario et la Saskatchewan.

Le Dr Michael Howlett, président de l’Association canadienne des médecins d’urgence, n’a pas non plus été surpris par les fermetures et les détournements à Terre-Neuve-et-Labrador.

« Ils ne font que fournir des preuves de ce que nous avons vu se produire et empirer au cours des 30 dernières années. C’est essentiellement que tous les hôpitaux du Canada vivent la même chose. » — Une citation de Dr Michael Howlett, président de l’Association canadienne des médecins d’urgence

Les services d’urgence ont utilisé les soins virtuels pendant un peu plus de 50 jours jusqu’à présent en 2022, détournant ainsi une partie des resosurces médicales.

Michael Howlett a déclaré que les soins virtuels aident à combler le manque de personnel, mais qu’ils ne remplacent pas les soins en personne pour les personnes atteintes de maladies graves, de soins spécialisés ou de réanimation.

Plus tôt cette semaine, les premiers ministres des provinces canadiennes se sont réunis à Victoria, en Colombie-Britannique, dans le cadre d’un effort visant à convaincre le gouvernement fédéral d’augmenter sa part du financement des soins de santé de 25 à 35 %.

D’après un reportage de CBC