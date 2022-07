La PDG de Vitalité défend sa gestion et répond à ses détracteurs

La direction du Réseau de santé Vitalité a récemment été critiquée et même qualifiée de repoussoir par certains intervenants. Devant les critiques récentes, la PDG de Vitalité France Desrosiers défend l’approche du réseau.

En entrevue à l’émission La matinale, la Dre France Desrosiers se désole de l’image que ces messages transmettent.

C’est bien triste et même destructeur. Le réseau de santé est probablement le plus innovateur dans la province pour tout ce qui est des initiatives en terme de recrutement,en terme de révision de modèles de soin et ce sont tous des projets qui sont là pour soutenir nos équipes , souligne-t-elle.

Elle indique qu’elle et les autres gestionnaires du réseau appliquent une politique de porte ouverte et qu’ils sont à l’écoute de toute doléance de la part des membres du réseau et du public.

Sur les allégations de climat toxique

L’ancien PDG du réseau Rino Volpé, l’ancien ombudsman provincial Bernard Richard, l’ancien PDG d’Assomption Vie Denis Losier et le médecin à la retraite le Dr William Laplante ont dénoncé récemment la gestion de Vitalité et souligné l’impact de cette gestion sur le recrutement de professionnels dans une lettre d'opinion. Ils ont aussi accusé le réseau de manquer de transparence.

La Dre Desrosiers qualifie ces propos de fausses informations et de campagne de salissage. Elle ajoute que de tels messages affectent négativement les efforts de recrutement.

On ne règle pas ces choses-là à travers les médias sans venir discuter avec les personnes concernées!

« Pourquoi s’est rendu comme ça? On peut tous se poser la question. Sur la crise de ressources humaines, on a besoin tous ensemble de rehausser l’image de la profession. » — Une citation de Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité

Les détracteurs du réseau ont aussi pointé du doigt la direction en raison du départ de plusieurs spécialistes au cours des derniers mois, dont quatre oncologues du CHU Dumont.

Mme Desrosiers indique qu’une enquête a eu lieu sur les incidents dans ce département.

Plusieurs oncologues ont quitté Vitalité depuis quelques mois (archives). Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Dans nos valeurs on n’accepte pas l’injustice ou le manque d’éthique. Donc c’est certain que parfois il y a des interventions pour adresser des comportements perturbateurs comme ceux-ci. Mais ce sont des situations très exceptionnelles, comme la situation de relations de travail en oncologie est exceptionnelle , dit-elle.

France Desrosiers ajoute que les gestionnaires du réseau ont reçu des formations pour agir en cas de situation où un milieu de travail serait identifié comme étant problématique.

Des interventions peuvent être notamment faites si le réseau a vent d’un mauvais climat de travail ou si on observe un roulement de personnel inhabituel au sein d’une unité.

C’est sûr que parmi 8000 employés et médecins il y en a qui peuvent être insatisfaits, mais on travaille toujours dans la direction de supporter nos employés, améliorer le climat de travail , précise la Dre Desrosiers.

Des initiatives à souligner

La Dre Desrosiers a tenu à souligner les diverses initiatives mises en place par le réseau pour régler certains problèmes et à alléger la pénurie de main-d'œuvre.

On affiche de très bonnes performances , rappelle la Dre Desrosiers.

« Il y a plein de belles choses au réseau de santé. » — Une citation de Dre France Desrosiers, présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité

Elle explique que 275 étudiants ont été embauchés cet été pour venir en aide au personnel du réseau.

Des étudiants en sciences infirmières ont été appelés en renfort pour l'été (archives). Photo : La Presse canadienne / Stephanie Marin

Parmi [eux], nous en avons 200 qui sont étudiants en science infirmière , précise-t-elle.

Elle explique qu’un modèle de soins mis de l'avant par le réseau est l’ajout d’un nombre accru de préposés pour soutenir les infirmières. Une première cohorte de préposés formés au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick sera aussi bientôt en mesure d’intégrer le réseau.

C’est la première cohorte qui sera en mesure de travailler, en apprenant et en étant formé tout en étant rémunéré , explique-t-elle.

Enfin, la Dre Desrosiers ajoute que depuis deux ans, des employés sont formés dans un programme de leadership pour augmenter les capacités de gestion.

