Exode de travailleurs communautaires vers le public

Des organismes voient leurs employés quitter le milieu communautaire pour aller vers le réseau public. C’est notamment le cas du Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP).

L’organisme de Trois-Rivières a perdu près de la moitié de ses employés, soit neuf personnes, au profit du réseau public en seulement trois mois. Ça a été une année extrêmement difficile , a déclaré la coordonnatrice générale chez COMSEP , Sylvie Tardif, en entrevue à l’émission En direct, en raison de la pandémie combinée à la perte de personnel.

Les employés du secteur communautaire de la région quittent notamment pour aller travailler au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ), le réseau scolaire ou au gouvernement fédéral, par exemple.

En raison de la pandémie de main-d’oeuvre, ces employeurs du réseau public font du recrutement actif et offrent souvent des salaires et des avantages sociaux plus avantageux que dans le milieu communautaire.

« C’est une crise qu’on vit. » — Une citation de Sylvie Tardif, coordonnatrice générale chez COMSEP

La majorité des organismes communautaires vit ça. On n’arrive pas à offrir des salaires qui sont concurrentiels avec le réseau public , explique la coordonnatrice générale chez COMSEP , Sylvie Tardif.

COMSEP a décidé de prendre des mesures pour stopper le départ de ses employés vers le public. Ce qu’on a fait, nous, c’est qu’on a amélioré encore plus notre convention de travail , affirme Sylvie Tardif. Le personnel aura notamment plus de semaines de vacances.

Plus de financement réclamé pour éviter de couper trop de services

La Table régionale des organismes communautaires (TROC) en santé et services sociaux du Centre-du-Québec/Mauricie pense qu’une des solutions est de couper certains services des réseaux communautaires afin d’alléger le fardeau des employés et de faire en sorte d’améliorer leurs conditions de travail.

Les groupes vont faire l’inventaire de ce qu’ils font et se demander en quoi je cause le moins de dommages à la communauté que je dessers, indique le directeur général de la table régionale, Sylvain St-Onge.

COMSEP a d’ailleurs dû se résigner à couper dans ses services. Aucun atelier et aucune activité n’aura lieu les vendredis cet été et durant le reste de l’année régulière, les locaux de l’organisme seront fermés les vendredis après-midi, avec une équipe de garde en place pour les urgences.

Couper des services aura toutefois des conséquences sur la population, donc la meilleure solution est entre les mains du gouvernement qui doit augmenter son financement aux organismes communautaires, selon Sylvain St-Onge.

L’organisme COMSEP interpelle aussi ses bailleurs de fonds. On fait beaucoup de pression au gouvernement pour qu’il augmente les subventions des groupes , affirme Sylvie Tardif.

Le ministre du Travail et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a prévu une enveloppe de 23 millions de dollars dans les 5 prochaines années pour permettre aux organismes communautaires d’offrir de meilleures conditions de travail aux employés.

Ce montant est insuffisant selon le directeur général de la Table régionale des organismes communautaires (TROC) en santé et services sociaux du Centre-du-Québec/Mauricie.

Avec des informations d’Anne Merline Eugène